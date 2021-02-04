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Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı! Polis aracını taşlayan 8 kişiden 5'i yakalandı

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Giriş: 04.02.2021 08:21
Güncelleme:04.02.2021 08:29
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği'nden Kadıköy'de izinsiz gerçekleştirilen 'Boğaziçi' provokasyonuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, polis araçlarını taşlayıp güvenlik güçlerine saldıran 8 şüpheliden 5'i yakalandığı 3'ünü arama çalışmaları devam ettiği bildirildi. Detayları Erdal Kuruçay aktardı. . Son dakika haberi... İstanbul Valiliği'nden Kadıköy'de izinsiz gerçekleştirilen 'Boğaziçi' provokasyonuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, polis araçlarını taşlayıp güvenlik güçlerine saldıran 8 şüpheliden 5'i yakalandığı 3'ünü arama çalışmaları devam ettiği bildirildi. Detayları Erdal Kuruçay aktardı.
İstanbul Valiliği açıkladı! Polis aracını taşlayan 8 kişiden 5i yakalandı İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI! POLİS ARACINI TAŞLAYAN 8 KİŞİDEN 5'İ YAKALANDI
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Kadıköy'de Boğaziçi provokasyonu
Kadıköy'de Boğaziçi provokasyonu
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