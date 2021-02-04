Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı! Polis aracını taşlayan 8 kişiden 5'i yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği'nden Kadıköy'de izinsiz gerçekleştirilen 'Boğaziçi' provokasyonuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, polis araçlarını taşlayıp güvenlik güçlerine saldıran 8 şüpheliden 5'i yakalandığı 3'ünü arama çalışmaları devam ettiği bildirildi. Detayları Erdal Kuruçay aktardı. .

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Son dakika haberi... İstanbul Valiliği'nden Kadıköy'de izinsiz gerçekleştirilen 'Boğaziçi' provokasyonuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, polis araçlarını taşlayıp güvenlik güçlerine saldıran 8 şüpheliden 5'i yakalandığı 3'ünü arama çalışmaları devam ettiği bildirildi. Detayları Erdal Kuruçay aktardı.