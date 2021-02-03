O kirli ittifak yine devrede! Provokasyona çanak tuttular

CHP VE HDP'DEN DESTEK

HDP ve CHP'liler de Kâbe'ye yapılan saygısızlığa hiç söz sözlemezken yapılan olayları körükleyecek paylaşımlarda bulundu. İşte onlardan bazıları:

Kemal Kılıçdaroğlu: Haksızlığa boyun eğmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle #AslaAşağıBakmayacağız diyen gençlerimizle ve aileleriyle beraberiz.

Faik Öztrak: Türkiye, oy devşirmek için toplumu ayrıştıran bu riyakâr, kutuplaştırıcı siyasetten artık çok yoruldu. Biz, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki haklı direnişe destek vermeye devam edeceğiz.