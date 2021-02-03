03 Şubat 2021, Çarşamba
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Ankara'daki 'Boğaziçi' provokasyonunda 5 polis yaralandı!

Son dakika haberine göre; 'da, 'ndeki eylemlere destek vermek için bir araya gelen gençlerle polisler arasında çıkan arbedede 1 polis memurunun kolu kırıldı, 4 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Giriş Tarihi: 03.02.2021
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Ankara'daki 'Boğaziçi' provokasyonunda 5 polis yaralandı!

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek vermek için bir araya gelenler ile polisler arasında çıkan arbedede 1 polis memurunun kolu kırıldı, 4 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla 02.02.2021 günü Kızılay bölgesinde toplanmaya çalışan marjinal grupların Ziya Gökalp Caddesi'ndeki görevli personellerimize fiziki saldırılarda bulunmaları ve tüm uyarılara rağmen eylemlerinde ısrar etmemeleri üzerine, yapılan müdahale sonucu 69 kişi gözaltına alınmıştır. Yaya ve araç trafiğini aksaması nedeniyle çevreden geçen vatandaşlar ve eylemciler arasında yer yer fiziki müdahaleye varan tartışmaların da yaşandığı yasa dışı eylem esnasında 1 personelimizin kolu kırılmış, 4 personelimiz de çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Şahıslar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüşüyleri Kanunu ile ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde işlem başlatılmıştır" denildi.

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