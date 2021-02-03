Başkan Erdoğan imzayı attı! Trafik kazalarında can kaybını yüzde 50 azaltacak genelge yayımlandı

Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planları'nda "sorumlu kuruluş" ve "iş birliği yapılacak kuruluş" olarak belirlenen bakanlık, kurum ve kuruluşların, eylem planlarının hayata geçirilmesi için planlama dahilindeki görev ve sorumluluklarının takvime uygun olarak yerine getirilmesinde gerekli hassasiyeti göstereceği vurgulandı.

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nda belirtilen görevlerin yürütülmesinde tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelik verileceği, Eşgüdüm Kurulunca alınan kararların hayata geçirilmesine gerekli destek ve katkının sağlanacağı ifade edildi.