Mustafa Sarıgül'den ‘CHP’yi bölüyor musunuz’ sorusuna yanıt: Olmayan bir şeyi nasıl böleceksiniz?

OLAN BİR ŞEY BÖLÜNÜR

Oyları bölmek için yola çıkmadıklarını belirten Sarıgül, "Olan bir şey bölünür. Olmayan bir şeyin neyini böleceksiniz ki? Türkiye'de beş kişiden bir tanesi CHP'ye oy veriyor. Biz beşin beşine talibiz, beşin birine değil" dedi.