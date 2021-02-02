02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mustafa Sarıgül'den ‘CHP’yi bölüyor musunuz’ sorusuna yanıt: Olmayan bir şeyi nasıl böleceksiniz?

Mustafa Sarıgül'den ‘CHP’yi bölüyor musunuz’ sorusuna yanıt: Olmayan bir şeyi nasıl böleceksiniz?

’ni kuran ’nin eski İstanbul adayı , “CHP’yi bölüyor musunuz?” sorusuna, “Olan bir şey bölünür. Olmayan bir şeyin neyini böleceksiniz ki?” yanıtını verdi. Sarıgül ayrıca, CHP'nin başına geçince Değişim Hareketini durdurarak kendisine şans verdiğini ancak geçen 10 yıllık süreçte CHP’nin Türkiye’de iktidara gelemediğini ifade etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
ABONE OL
Mustafa Sarıgül'den ‘CHP’yi bölüyor musunuz’ sorusuna yanıt: Olmayan bir şeyi nasıl böleceksiniz?

'nin eski İstanbul adayı 'e, 'ni partileştirme kararı almasının ardından CHP Genel Başkanı dahil CHP'liler tarafından "Operasyon çekiyorsun" ve "Partiyi bölüyorsun" tepkisi yöneltilmişti.



Euronews'e açıklamalarda bulunan Sarıgül, "2019 yerel seçimlerinde, seçmen sizin oyları böldüğünüze dair yorumlar yaptı. Şimdi Türkiye Değişim Partisi girişiminiz ile aynı şeyi yaptığınızı düşünenler var. CHP'yi bölüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

OLAN BİR ŞEY BÖLÜNÜR
Oyları bölmek için yola çıkmadıklarını belirten Sarıgül, "Olan bir şey bölünür. Olmayan bir şeyin neyini böleceksiniz ki? Türkiye'de beş kişiden bir tanesi CHP'ye oy veriyor. Biz beşin beşine talibiz, beşin birine değil" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNÜ AÇTIM BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ
Sarıgül ayrıca, Kemal CHP Genel Başkanı olduğunda kendisine şans vererek Değişim Hareketini durdurduğunu ancak geçen 10 yıllık süreçte CHP'nin Türkiye'de iktidara gelemediğini ifade etti.

Mustafa Sarıgül fena bombaladı: CHP benden korktuğu için yalnız bıraktı! İktidara alternatif değiller MUSTAFA SARIGÜL FENA BOMBALADI: CHP BENDEN KORKTUĞU İÇİN YALNIZ BIRAKTI! İKTİDARA ALTERNATİF DEĞİLLER
Mustafa Sarıgül partisi Türkiye Değişim Hareketi'nin logo ve müziğini tanıttı MUSTAFA SARIGÜL PARTİSİ TÜRKİYE DEĞİŞİM HAREKETİ'NİN LOGO VE MÜZİĞİNİ TANITTI
Son dakika | Mustafa Sarıgül harekete geçti! Partinin ismi müziği ve logosu belli oldu SON DAKİKA | MUSTAFA SARIGÜL HAREKETE GEÇTİ! PARTİNİN İSMİ MÜZİĞİ VE LOGOSU BELLİ OLDU
Son dakika: Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini resmen açıkladı SON DAKİKA: MUSTAFA SARIGÜL PARTİSİNİN KURULUŞ TARİHİNİ RESMEN AÇIKLADI
CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde flaş gelişme CHP'DEN AYRILAN MUSTAFA SARIGÜL CEPHESİNDE FLAŞ GELİŞME

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA