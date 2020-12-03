Son dakika: Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini resmen açıkladı

CHP'den ayrılmasının ardından Türkiye Değişim Hareketi'ni başlatan Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluşu için artık geri sayım başladı. Sarıgül, merakla beklenen partinin kuruluşunun 20 Aralık'ta gerçekleşeceğini açıkladı.

İNSANİ DAYANIŞMA GÜNÜ'NDE KURULUYOR

Mustafa Sarıgül, partisinin kurumsal kimliğini 17 Aralık'ta paylaşacağını belirtirken, kuruluşun ise 3 gün sonra olacağın aktardı. Ankara'da belirli sayıda kurucu ve teşkilat mensubu ile bir araya gelen Sarıgül, yaptığı açıklamada; "Barış ve güvenliği koruma, insan hakları ve sosyal ekonomik gelişmeyi sağlama ve fakirlikle mücadeleyi hedef alan Uluslararası İnsani Dayanışma Günü olan 20 Aralık 2020 günü resmen kurulacaktır. Bugüne kadar harekettik, 20 Aralık'ta bereket olacağız" dedi.

DELEGE AĞALARINDAN KURTARACAĞIZ

YDH Lideri Mustafa Sarıgül, konuşmasında şunları dile getirdi:

"Partimiz, Türkiye'nin değişim ihtiyacına uygun olarak en demokratik mimariye sahip olacak. Siyaseti delege ağalarının, kongre kurtlarının, hizip odaklarının hegemonyasından kurtaracak bir teşkilat modelimiz olacak. Partimizin genel başkanı, partimize üye olan tüm yurttaşların oyuyla seçilecek. Göreceksiniz ki, Türkiye Değişim Hareketi'nin benimseyeceği bu standartlar diğer partileri de etkileyecek ve siyasetin mimarisini değiştirecektir. Biz bugün siyaset sahnesindeki partilerin hiçbirinin benzeri, ortağı, takipçisi ya da gölgesi değiliz. Biz kulislerin, pazarlıklarının, siyaset koridorlarının partisi değiliz. Biz kavgaya değil, barışa geliyoruz."

ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEK

Partinin kuruluş dilekçesini, barış ve güvenliği koruma, insan hakları ve sosyal ekonomik gelişmeyi sağlama ve fakirlikle mücadeleyi hedef alan Uluslararası İnsani Dayanışma Günü olan 20 Aralık'ta İçişleri Bakanlığına vereceklerini bildiren Sarıgül, aynı gün kurucularla Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini dile getirdi.

LOGO VE KİMLİĞİ 17 ARALIK'TA PAYLAŞACAĞIZ"

İktidarın yıprandığını, muhalefetin umut vermekten uzak olduğunu savunan Sarıgül, vatandaşların bir yandan iktidarın baskısı, diğer yandan muhalefetin çözümden uzak tavrı arasında sıkışıp kaldığını ifade etti.

Mustafa Sarıgül, partinin adı, logosu ve kurumsal kimliğini 17 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.