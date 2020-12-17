"YOLUMUZ KARDEŞLİK VE HUZUR YOLUDUR"

Logo, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıt'ayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor. Mustafa Sarıgül, logoyu duyurduğu toplantıda şöyle konuştu:

"Tüm çalışma arkadaşlarımızla, alçak gönüllü, öz güvenli, samimi, içten, şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz.