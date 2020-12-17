17 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mustafa Sarıgül partisi Türkiye Değişim Hareketi'nin logo ve müziğini tanıttı

Mustafa Sarıgül partisi Türkiye Değişim Hareketi'nin logo ve müziğini tanıttı

'ni başlatan ve son olarak DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı olan , Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirdi. Türkiye Değişim Partisi adını duyuran Mustafa Sarıgül, logoyu da tanıttı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
ABONE OL
Mustafa Sarıgül partisi Türkiye Değişim Hareketi'nin logo ve müziğini tanıttı

, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü ()'nin logosu açıkladı.

, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıt'ayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor.

İLK KEZ PAYLAŞTI

TDH Lideri Mustafa Sarıgül, partisinin logosunu ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

"YOLUMUZ KARDEŞLİK VE HUZUR YOLUDUR"

Logo, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıt'ayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor. Mustafa Sarıgül, logoyu duyurduğu toplantıda şöyle konuştu:

"Tüm çalışma arkadaşlarımızla, alçak gönüllü, öz güvenli, samimi, içten, şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz.

Yolumuz kardeşlik ve huzur yoludur. Milletimizin yüzünü güldürme yoludur. Birliğin, beraberliğin partisi biz olacağız! Barışın, emeğin, kardeşlerin, üretimin, varlığın bereketin, hukukun, partisi biz olacağız!

Uzlaşmanın demokrasinin, kültürün, bilimin, çevrenin partisi biz olacağız! Ülkemizde sorunlara çare üreten parti biz olacağız."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA