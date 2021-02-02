Son dakika: Muş Mescitli'de korkutan deprem! 02 Şubat 2021 Kandilli, AFAD son depremler

Muş'ta deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Muş'un Merkez ilçesine bağlı Mescitli köyünde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 9.35'te yerin 4.8 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrendili.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER (02 ŞUBAT 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.02 09:35:46 39.0338 41.7567 4.8 -.- 4.0 -.- MESCITLI-(MUS) REVIZE01 (2021.02.02 09:35:46)

2021.02.02 09:06:48 37.2743 37.1792 0.0 -.- 1.5 -.- SERINTEPE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2021.02.02 09:06:45 37.0793 37.1218 0.0 -.- 1.4 -.- NARLICA-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel