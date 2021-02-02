Son dakika: Muş Mescitli'de korkutan deprem! 02 Şubat 2021 Kandilli, AFAD son depremler
Son dakika... Muş'un Merkez ilçesine bağlı Mescitli köyünde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 4.8 kilometre altında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 2 Şubat son depremler listesi...
Muş'ta deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Muş'un Merkez ilçesine bağlı Mescitli köyünde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 9.35'te yerin 4.8 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrendili.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER (02 ŞUBAT 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.02.02 09:35:46 39.0338 41.7567 4.8 -.- 4.0 -.- MESCITLI-(MUS) REVIZE01 (2021.02.02 09:35:46)
2021.02.02 09:06:48 37.2743 37.1792 0.0 -.- 1.5 -.- SERINTEPE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.02.02 09:06:45 37.0793 37.1218 0.0 -.- 1.4 -.- NARLICA-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2021.02.02 09:05:44 37.7917 26.7668 5.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.02 08:52:25 38.9805 26.0640 5.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.02 08:37:19 37.9160 26.8763 24.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.02 08:28:58 38.9560 26.1063 15.6 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.02 08:15:57 39.1063 36.1018 5.8 -.- 2.0 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.02 07:40:56 38.9010 26.1860 6.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.02 07:26:50 38.9180 26.1960 11.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.02 07:20:28 38.9210 25.9957 21.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.02 07:10:18 39.0638 36.0145 5.6 -.- 1.6 -.- CIFTLIK-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2021.02.02 06:56:23 39.1287 36.1043 5.9 -.- 2.1 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.02 06:51:08 38.9512 26.0513 6.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.02 06:29:02 39.5983 43.6775 16.5 -.- 2.2 -.- ATAYOLU-DIYADIN (AGRI) İlksel
2021.02.02 06:18:26 38.9273 26.0875 4.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.02 06:09:58 38.9722 26.0290 3.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.02 05:47:00 37.8930 26.9777 6.5 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.02 05:17:15 38.9917 26.0490 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.02 05:12:41 38.9855 26.0613 4.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.02 05:09:51 38.9915 26.1213 7.1 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.02 04:59:50 39.0795 36.0827 8.5 -.- 1.7 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.02 04:33:40 39.0995 36.0848 10.4 -.- 1.4 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.02 04:33:08 39.0978 34.8817 9.8 -.- 1.8 -.- KURUAGIL-KOZAKLI (NEVSEHIR) İlksel
2021.02.02 04:07:48 38.9035 26.0277 5.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.02 03:49:29 38.9675 26.1213 20.2 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.02 03:41:15 39.1152 36.1013 5.0 -.- 2.3 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.02 03:31:15 39.1183 36.0320 5.9 -.- 1.3 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2021.02.02 03:30:40 38.7727 26.5882 1.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.02 03:24:30 39.1333 36.0483 8.1 -.- 1.6 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.02 03:24:12 38.9595 26.0243 6.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.02 03:21:52 39.1340 36.0763 2.2 -.- 2.4 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.02 03:17:58 39.1162 36.0470 6.6 -.- 1.3 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2021.02.02 03:10:39 38.9687 26.0162 6.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.02 03:08:52 39.1067 36.0783 2.6 -.- 2.1 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel