Mustafa Sarıgül fena bombaladı: CHP benden korktuğu için yalnız bıraktı! İktidara alternatif değiller

"CHP BENİ YAPAYALNIZ BIRAKTI"

Independent Türkçe'nin haberine göre Sarıgül, İBB seçimlerinde CHP'nin büyük bölümünün kendisini yalnız bıraktığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin tek başıma en yüksek oyunu aldım. Yüzde 41 oy aldım. Yüzde 41'e yakın oy, büyük bir oydur. Ve ben kemiksiz aldım bu oyu, kusura bakmayın yani tek başıma aldım. Kusura bakmayın, o gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir bölümü de beni yapayalnız bıraktı" dedi.