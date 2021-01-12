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Mustafa Sarıgül fena bombaladı: CHP benden korktuğu için yalnız bıraktı! İktidara alternatif değiller

’ni kuran CHP’nin eski İstanbul adayı , CHP yönetimine eleştirilerde bulundu. “ tarihinin tek başıma en yüksek oyunu aldım. Başarımdan korktukları için beni yalnız bıraktılar” diyen Sarıgül, CHP’nin ve diğer muhalefet partilerinin iktidar alternatifi olmadığını söyledi.

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Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Mustafa Sarıgül fena bombaladı: CHP benden korktuğu için yalnız bıraktı! İktidara alternatif değiller

CHP'nin eski İstanbul adayı , ''ni aynı isimle partileştirmişti. Partisinin tanıtımında "Türkiye Değişim Hareketi'nin umutlarını bir süre ertelemiştim. Yolda olanlara yol açtım ama gördüm ki geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar, yol açamayanlar yoldan çekilecek" ifadeleriyle CHP'ye eleştirilerde bulunan Sarıgül, CHP yönetimine yönelik yeni söylemlerde bulundu.

"CHP BENİ YAPAYALNIZ BIRAKTI"
Independent Türkçe'nin haberine göre Sarıgül, İBB seçimlerinde CHP'nin büyük bölümünün kendisini yalnız bıraktığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin tek başıma en yüksek oyunu aldım. Yüzde 41 oy aldım. Yüzde 41'e yakın oy, büyük bir oydur. Ve ben kemiksiz aldım bu oyu, kusura bakmayın yani tek başıma aldım. Kusura bakmayın, o gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir bölümü de beni yapayalnız bıraktı" dedi.

CHP'de depremi sürerken, partinin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül'den yeni parti çıkışı geldi. Genel merkez binasını dahi hazırladığı öne sürülen Sarıgül, 'Pandemi sürecinde parti kurmak uygun değil ancak talep var' ifadelerini kullandı.

"SARIGÜL'ÜN BAŞARISINDAN KORKTULAR"
Sarıgül, neden böyle yapıldığına dair soru üzerine "Çünkü Mustafa Sarıgül'ün başarısından korkuyorlar. Mustafa Sarıgül başardığı zaman diyorlar ki; 'Mustafa Sarıgül çalışkandır, biz tembeliz, biz Sarıgül'ün temposuna dayanamayız" sözleriyle cevap verdi.

"İKTİDAR ALTERNATİFİ DEĞİLLER"
Sarıgül, "Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP'nin iktidar olması ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu ise "Diğer siyasi partiler iktidar olabilselerdi, bu güne kadar zaten iktidar olabilirlerdi. İktidar alternatifi olsalar zaten olabilirlerdi. Türkiye'de diğer muhalefetteki partiler güçlü olsaydı bizim Türkiye Değişim Partisi'ni kurmamıza zaten gerek yoktu" şeklinde yanıtladı.

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