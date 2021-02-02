02 Şubat 2021, Salı
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Son dakika: Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, " ve bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Son dakika: Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunarak taciz ateşi açtı.

Teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

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