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Son dakika | Mustafa Sarıgül harekete geçti! Partinin ismi müziği ve logosu belli oldu

Son dakika haberi... Eski Şişli Belediye Başkanı siyasi hayatında yeni bir sayfa açıyor. Sarıgül, ’nin siyasi bir partiye dönüştürme kararı almıştı. Partinin ismi, müziği ve logosu belli oldu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Son dakika | Mustafa Sarıgül harekete geçti! Partinin ismi müziği ve logosu belli oldu

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin siyasi bir partiye dönüşmesine saatler kaldı. Mustafa Sarıgül, yarın saat 10.00'da İstanbul Gayrettepe'de yapacağı basın açıklaması ile Türk siyasetine 'merhaba' diyecek.



DETAYLAR YARIN PAYLAŞILIYOR
Siyaset kulisleri, son zamanların en hareketli dakikalarına şahitlik yapıyor. CHP'den ayrılmasının ardından Türkiye Değişim Hareketi'ni başlatan Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluşu için başlatılan geri sayım bitiyor. Mustafa Sarıgül, yarın 10.00'da yapacağı basın açıklaması ile partisinin tüm detaylarını anlatacak.

A TAKIMI YALNIZ BIRAKMAYACAK
Gayrettepe The Point Hotel'de düzenlenecek toplantıda; partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşılacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşmesi planlanan toplantıya, 80 civarında kurucu ve teşkilat mensubunun katılması bekleniyor.

REKLAM FİLMİ HAZIR
Türkiye Değişim Hareketi'nin reklam filmi de vatandaşların beğenisine sunulacak. Filmde, "Çare geliyor. Değişim başlıyor. Çare değişimde!" ifadeleri yer alıyor.

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