02 Şubat 2021, Salı
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Kapalı Maraş Rumları birbirine düşürdü

'nde  46 yıl sonra ziyarete açıldı. 'ta bir gece kulübünün duvarındaki nü tablo ise Rum işletmeci ile bina sahibi olan Rumu birbirine düşürdü. İşletmeci olan Rum, bu tabloyu ulusal koleksiyona bağışlayacağını söylerken bina sahibi olan Rum ise tablonun kendilerine ait olduğunu savundu.

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Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Kapalı Maraş Rumları birbirine düşürdü

Rumların paylaşamadığı rölyef geçen yıl, 46 sene aradan sonra 'nin ziyarete açtığı 'taki otelinin bodrum katındaki gece kulübünün duvarında bulunuyor. 1960'lı yıllarda Rumların ünlü kübist ressamı 'nın 13 blok beton parça üzerine yaparak duvara sabitlediği rölyef üzerinde, müzisyenler ve dans eden kadınlar yer alıyor.

HAK İDDİA ETTİLER
Hürriyet'in haberine göre; Maraş'ın kapatıldığı 'ndan bir yıl önce Perroquet gece kulübünün işletmesini alan (93), rölyefi ressam Christophoros Savva'ya kendisinin yaptırdığını belirterek hak iddiasında bulundu ve şemsiyesi altında faaliyet gösteren Türk ve Rumlar'dan oluşan kültürel mirası koruma komitesine iade başvurusu yaptığını açıkladı.

Nikitas, Savva'yı anmak için bu rölyefi ulusal koleksiyona bağışlayacağını da söyledi. Öte yandan Esperia Towers otelinin sahipleri ise, avukatları aracılığıyla "Bizim malımız üzerindeki duvar ve sabit rölyöf bizimdir, iade edilirse dava açacağız" diye açıklama yaptı.

KKTC: BAŞVURU OLMADI
Başkanı Ali Tuncay, "Bize gelen bir başvuru yok, ayrıca Maraş konulu herhangi bir başka konu da yok. Rölyef konusundaki Rumların senin-benim kavgasını Rum medyasından takip ediyorum. Kendi içlerindeki çıkar kavgası. Öncelikle bahse konu rölyef duvara sabit, yani taşınabilir bir sanat eseri değil. Türk tarafı 1974'ten bu yana rölyefi nasıl koruduysa aynen korumaya devam edecektir" dedi.

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