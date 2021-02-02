Kapalı Maraş Rumları birbirine düşürdü

KKTC: BAŞVURU OLMADI

Kültürel Mirası Koruma Komitesi Başkanı Ali Tuncay, "Bize gelen bir başvuru yok, ayrıca Maraş konulu herhangi bir başka konu da yok. Rölyef konusundaki Rumların senin-benim kavgasını Rum medyasından takip ediyorum. Kendi içlerindeki çıkar kavgası. Öncelikle bahse konu rölyef duvara sabit, yani taşınabilir bir sanat eseri değil. Türk tarafı 1974'ten bu yana rölyefi nasıl koruduysa aynen korumaya devam edecektir" dedi.





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