Kapalı Maraş yeniden şekil alıyor! 8 ayrı noktada kuruldu

"Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'a, son dönemde atılan adımlar sayesinde canlılık getirildi.

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Maraş'ın açılan bölümünü, 8 Ekim'den bu yana 67 bin 500'e yakın kişi ziyaret etti. Bu süreçte Kıbrıs Rum kesimi ve diğer ülkelerden de çok sayıda turist bölgeyi gezdi.