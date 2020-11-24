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Kapalı Maraş yeniden şekil alıyor! 8 ayrı noktada kuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından bir bölümü 8 Ekim'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ın çehresi değişiyor.

Giriş Tarihi: 24.11.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 12:27
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Kapalı Maraş yeniden şekil alıyor! 8 ayrı noktada kuruldu

KKTC Gazimağusa bölgesi içerisinde bulunan ve geçen ay kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü açılan Kapalı Maraş bölgesinde değişim sürüyor.

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Kapalı Maraş yeniden şekil alıyor! 8 ayrı noktada kuruldu

Yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, görsel güzellik anlamında bölgeye katkı sağladı. Maraş'ta faaliyete geçen bisiklet yolu sayesinde bölgenin bisikletle de gezilebilmesi ve 8 ayrı noktada kurulan büfeler, ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.

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Kapalı Maraş yeniden şekil alıyor! 8 ayrı noktada kuruldu

"Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'a, son dönemde atılan adımlar sayesinde canlılık getirildi.

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Maraş'ın açılan bölümünü, 8 Ekim'den bu yana 67 bin 500'e yakın kişi ziyaret etti. Bu süreçte Kıbrıs Rum kesimi ve diğer ülkelerden de çok sayıda turist bölgeyi gezdi.

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Kapalı Maraş yeniden şekil alıyor! 8 ayrı noktada kuruldu

RUM, İNGİLİZ VE DİĞER UYRUKLARDAN BİRÇOK KİŞİ DE ZİYARET ETTİ
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubattan bu yana Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili çalışmaların hızlandığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmaların aksamadığını söyledi.

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Kapalı Maraş yeniden şekil alıyor! 8 ayrı noktada kuruldu

Arter, "Maraş bölgesinde yoğun çalışmalardan sonra 4 kilometre civarında bir güzergah ve kamuya ait yollar, normal bir şehir havası olması koşuluyla, 8 Ekim'de insanların ziyaretine açıldı." dedi.