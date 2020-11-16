Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi AB'yi rahatsız etti! "Üzüntü duyuyoruz"

Borrell, "AB'nin mesajı çok açıktır. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne BM Güvenlik Konseyi kararları temelindekinin dışında alternatif yoktur. Bu bakımdan Maraş'taki kapalı bölgenin açılmasıyla ilgili bugünkü eylemlerden ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik BM ilkeleriyle çelişen açıklamalardan üzüntü duyuyoruz. Bunlar daha fazla güvensizliğe, bölgede daha fazla gerilime neden olacaktır ve acilen geri alınmalıdır." ifadelerine yer verdi.

