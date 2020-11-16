Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi AB'yi rahatsız etti! "Üzüntü duyuyoruz"
Başkan Erdoğan'ın KKTC'ye tarihi ziyareti AB'nin uykularını kaçırdı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kapalı Maraş'ın açılmasından ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik açıklamalardan üzüntü duyduklarını belirterek, "Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne, BM Güvenlik Konseyi kararları temeli dışında alternatif yoktur." açıklamasını yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer aldığı Kapalı Maraş'taki düzenlenen etkinliğe katıltıldı.
Başkan Erdoğan burada flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kapalı Maraş için, "Taşınmaz Mal Komisyonunun devreye girmesiyle güneyde kimler varsa müracaat etmek suretiyle hepsinin bedeli ödenir." dedi.
Ayrıca Başkan Erdoğan "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız." mesajını verdi.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)
BATI'DA BÜYÜK PANİK!
KKTC'de tek taraflı çözümü dayatan AB'nin oyunlarını bozan Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Başkan Erdoğan'ın bu açıklamaları, Batı'da büyük paniğe yol açtı.
Josep Borrell, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ziyaret ettiği KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmının açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
AB'nin, müzakereleri desteklemeye ve kalıcı çözüm bulunmasında aktif rol oynamaya hazır olduğunu kaydeden Borrell, "AB, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ile iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğin olduğu federasyon temelinde, BM çerçevesinde ve AB'nin kuruluş ilkeleri çizgisindeki birleşmeye tam olarak bağlıdır." ifadesini kullandı.
Borrell, Maraş'ın statüsü hakkında, BM'nin ilgili kararlarıyla uyum içinde olmayan eylemde bulunulmaması gerektiğini savunarak, Türkiye'nin, müzakerelere yardımcı olacak ortam yaratılması sorumluluğuyla hareket etmesi ve somut katkı sunması gerektiğini belirtti.
Borrell, "AB'nin mesajı çok açıktır. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne BM Güvenlik Konseyi kararları temelindekinin dışında alternatif yoktur. Bu bakımdan Maraş'taki kapalı bölgenin açılmasıyla ilgili bugünkü eylemlerden ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik BM ilkeleriyle çelişen açıklamalardan üzüntü duyuyoruz. Bunlar daha fazla güvensizliğe, bölgede daha fazla gerilime neden olacaktır ve acilen geri alınmalıdır." ifadelerine yer verdi.