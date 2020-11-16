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Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi AB'yi rahatsız etti! "Üzüntü duyuyoruz"

Başkan Erdoğan'ın 'ye tarihi ziyareti 'nin uykularını kaçırdı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi , Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 'ın açılmasından ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik açıklamalardan üzüntü duyduklarını belirterek, "Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne, kararları temeli dışında alternatif yoktur." açıklamasını yaptı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi AB'yi rahatsız etti! Üzüntü duyuyoruz

Başkan , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer aldığı 'taki düzenlenen etkinliğe katıltıldı.

Başkan Erdoğan’dan Kapalı Maraş’ta mesaj: Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız BAŞKAN ERDOĞAN’DAN KAPALI MARAŞ’TA MESAJ: ARTIK KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESMEK DURUMUNDAYIZ

Başkan Erdoğan burada flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kapalı Maraş için, "Taşınmaz Mal Komisyonunun devreye girmesiyle güneyde kimler varsa müracaat etmek suretiyle hepsinin bedeli ödenir." dedi.

Ayrıca Başkan Erdoğan "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız." mesajını verdi.
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BATI'DA BÜYÜK PANİK!

'de tek taraflı çözümü dayatan 'nin oyunlarını bozan 'nin Kapalı Maraş hamlesi Başkan Erdoğan'ın bu açıklamaları, Batı'da büyük paniğe yol açtı.

SON DAKİKA HABERİ: KAPALI MARAŞ'TA TARİHİ AN! BAŞKAN ERDOĞAN, DEVLET BAHÇELİ VE ERSİN TATAR…

, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ziyaret ettiği KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmının açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Borrell, Maraş'ta bugünkü gelişmelerin, diyaloğa alan açma girişimleri devam ederken ve sorununun çözümü ve adanın birleşmesine yönelik müzakerelerin himayesinde hızla başlamasına ihtiyaç duyulduğu bir zamanda meydana geldiğini belirtti.

AB'nin, müzakereleri desteklemeye ve kalıcı çözüm bulunmasında aktif rol oynamaya hazır olduğunu kaydeden Borrell, "AB, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ile iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğin olduğu federasyon temelinde, BM çerçevesinde ve AB'nin kuruluş ilkeleri çizgisindeki birleşmeye tam olarak bağlıdır." ifadesini kullandı.

Borrell, Maraş'ın statüsü hakkında, BM'nin ilgili kararlarıyla uyum içinde olmayan eylemde bulunulmaması gerektiğini savunarak, Türkiye'nin, müzakerelere yardımcı olacak ortam yaratılması sorumluluğuyla hareket etmesi ve somut katkı sunması gerektiğini belirtti.

Borrell, "AB'nin mesajı çok açıktır. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne BM Güvenlik Konseyi kararları temelindekinin dışında alternatif yoktur. Bu bakımdan Maraş'taki kapalı bölgenin açılmasıyla ilgili bugünkü eylemlerden ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik BM ilkeleriyle çelişen açıklamalardan üzüntü duyuyoruz. Bunlar daha fazla güvensizliğe, bölgede daha fazla gerilime neden olacaktır ve acilen geri alınmalıdır." ifadelerine yer verdi.

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