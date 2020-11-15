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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kapalı Maraş'ta açıklama: Bize yakışan doğru bir adımdı

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Giriş: 15.11.2020 19:01
Güncelleme:15.11.2020 19:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC programı kapsamında 46 yıl sonra açılan kapalı Maraş'ı ziyaret etti. Ziyarete MHP Lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti. Başkan Erdoğan ve Tatar, Maraş'ta yaptıkları ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tatar "Bize yakışan doğru bir adımdı. Buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler. Kendilerine iade edebiliriz. Bu şekilde burası açılacaktır. Bizim yolumuz barış güvenlik yoludur" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC programı kapsamında 46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret etti.

Ziyarete MHP Lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti. Başkan Erdoğan ve Tatar, Maraş'ta yaptıkları ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önce söz alan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Bize yakışan doğru bir adımdı. Buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler. Kendilerine iade edebiliriz. Bu şekilde burası açılacaktır. Bizim yolumuz barış güvenlik yoludur" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeliden Kapalı Maraş’a kritik ziyaret! Flaş mesajlar... SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VE DEVLET BAHÇELİ'DEN KAPALI MARAŞ'A KRİTİK ZİYARET! FLAŞ MESAJLAR...

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