17 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri BM'den skandal Kapalı Maraş açıklaması

BM'den skandal Kapalı Maraş açıklaması

Başkan ve MHP Genel Başkanı 'nin 'deki ziyareti 'yi rahatsız etti. Başkan Erdoğan'ın ziyaretini hedef alan sözde tarafsız BM'nin , "endişeyle yakından izledik" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
ABONE OL
BM'den skandal Kapalı Maraş açıklaması

Birleşmiş Milletler, Kapalı Maraş'taki gelişmeleri endişeyle izlediklerini bildirdi.

SKANDAL AÇIKLAMA

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın birifinginde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapalı Maraş'a ziyaretinin sorulması üzerine, "Hafta sonu Maraş'ta yaşanan gelişmeleri endişeyle yakından izlediğimizi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Kapalı Maraş konusundaki pozisyonların değişmediğini ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate aldıklarını söyleyen Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'da gerginliği artıracak ve gelecekte diyalog ve görüşmeleri tehlikeye atacak her türlü tek taraflı adımdan kaçınılması çağrısı yaptığını söyledi.

"KALICI ÇÖZÜM..."

Dujarric, tüm taraflara diyalog çağrısında bulunarak, uygulanabilir ve kapsamlı bir müzakere ve siyasi sürecin canlandırılmasında iki tarafın desteklenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Sözcü Dujarric, "Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün yolu nihayetinde tarafların elinde." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeliden Kapalı Maraş’a kritik ziyaret! Flaş mesajlar... SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VE DEVLET BAHÇELİ'DEN KAPALI MARAŞ'A KRİTİK ZİYARET! FLAŞ MESAJLAR...
SON DAKİKA HABERİ: Kapalı Maraş’ta tarihi an! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Ersin Tatar… SON DAKİKA HABERİ: KAPALI MARAŞ'TA TARİHİ AN! BAŞKAN ERDOĞAN, DEVLET BAHÇELİ VE ERSİN TATAR…

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA