İzmir'de yağmur yağışı sürecek mi? Uydu ve radar incelemeleri yapıldı! İzmir'e yağmur uyarısı
İzmir'de hayatı felç eden yağmurlar devam edecek mi? Meteoroloji uzmanı Adil Tek İzmir'deki yağmurlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uydu ve radarlar ile incelemelerin yapıldığını belirten Tek, İzmir'de yağmurların bir süre daha devam edeceğini belirtti. Peki İzmir'de yağmur yağışı kaç gün sürecek?
İzmir'de yağmurlar sürecek mi? Meteoroloji'den İzmir için gelen yağmur uyarılarının ardından uzman isim Adil Tek A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. "İzmir'de yağış sürecek mi?" sorusunu cevaplayan Tek, vatandaşlara önemli uyarılar yaptı.
İZMİR'DE SU BASKINLARI 8 SAATTE GELDİ
İzmir'de gece yarısı başlayan sağanak yağmur sabah saatlerinde su baskınlarına dönüştü. Yaklaşık 8 saatte İzmir'in su altında kalmasına neden olan sağanak yağışların devam edip etmeyeceği hakkında açıklama geldi.
A HABER'DE UYARDI
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Adil Tek, İzmir'deki hayışlar hakkında A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
Hayatı felç olduğu İzmir hakkında konuşan Adil Tek, "İzmir'in Doğu ve orta kesimlerinde yağışlar devam ediyor. Yağış Manisa'yı da etkilemiş durumda. Özellikle denizden gelen besleme ile yağışlar kuvvetleniyor. Yağışlar İzmir için devam edecek. İzmir-Balıkesir arasında yağışlar sürüyor." dedi.
UYDU VE RADARLARLA İNCELENDİ
Önümüzdeki saatlerde yağmurun etkisini kaybetmeden devam edeceğini belirten Tek, "Özellikle gece saatlerinde İzmir'deki yağışlar etkisini biraz kaybedebilir. Bu tür yağışları geçtiğimiz aylarda Antalya ve Aydın çevrelerinde görmüştük. Bunlarda deniz etkisini de görebilir. Uydu görüntüleri ve radarlarla yapılan incelemelerde yağışların devam edeceği görülüyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı." şeklinde konuştu.
METEOROLOJİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
İzmir'deki yağışların getirdiği su baskınlarının ardından gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Meteoroloji'den yapılan 5 günlük tahminler incelendi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada İzmir'de yağmurların bu gece ve yarın da gün boyunca devam edeceği belirtildi.
Perşembe günü ise İzmir'de yağmurlu havanın etkisini kaybettiği ve zaman zaman güneşli olmak üzere parçalı bulutlu bir gün beklediği ifade edildi.
İZMİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İzmir Valiliği, kent genelindeki kuvvetli yağış nedeniyle şu ana kadar 673 su baskını, 23 mahsur kalma olayının gerçekleştiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sonucunda İzmir'e sekiz saat içerisinde, şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştüğü belirtildi.
Birçok alt geçit ve yolların su baskını nedeniyle tıkandığı vurgulanan açıklamada, yağmur sonrası oluşan hasarı gidermek ve olası sıkıntılı durumların önüne geçmek üzere ekiplerin İzmir'in her yerinde görevlendirildiği kaydedildi.
Trafikte yer yer oluşan kilitlenmelerin azaltılabilmesi için iş mesaisine gidecekler dışındaki vatandaşların acil işleri haricinde dışarıya çıkmamalarının, trafik yoğunluğunun ve yolda yaşanabilecek sorunların önemli bir derecede önüne geçilmesini sağlayacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şu ana kadar oluşan su baskını toplam 673, mahsur kalma 23'tür. Su baskınlarının yüzde 80'i ev, yüzde 20'si iş yeri olarak tespit edilmiştir. Yoğun bir seferberlik ile tüm ekiplerimiz sahada sel önleme ve hasar giderme çalışmalarına devam etmekte olup Balçova-Üçkuyular, Bayraklı-Anadolu Caddesi, Konak-Mithatpaşa Caddesi, Konak ve Karantina alt geçidi, Halkapınar-Yunuslar, Yeşildere Caddesi, Menderes-Çitlembik Deresi, Karabağlar, Gürçeşme ve Yeşildere'de yer yer su taşkınları oluşmuş durumdadır.
Bornova ilçesi 914 Sokak'ta istinat duvarı çökmesi sonucu bina zarar görmüştür. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden acil ekip görevlendirilerek, gerekli çalışmaları yürütmek üzere olay yerine sevk edilmiştir.
Tüm hemşehrilerimizin ihtiyatlı davranarak mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları oluşabilecek hasar ve kayıpların önüne geçecektir. Kamu çalışanları, yağmur nedeniyle ulaşımda güçlük yaşandığından ötürü yarım gün idari izinli sayılacaktır."