İzmir'de yağmur yağışı sürecek mi? Uydu ve radar incelemeleri yapıldı! İzmir'e yağmur uyarısı

Hayatı felç olduğu İzmir hakkında konuşan Adil Tek, "İzmir'in Doğu ve orta kesimlerinde yağışlar devam ediyor. Yağış Manisa'yı da etkilemiş durumda. Özellikle denizden gelen besleme ile yağışlar kuvvetleniyor. Yağışlar İzmir için devam edecek. İzmir-Balıkesir arasında yağışlar sürüyor." dedi.

UYDU VE RADARLARLA İNCELENDİ

Önümüzdeki saatlerde yağmurun etkisini kaybetmeden devam edeceğini belirten Tek, "Özellikle gece saatlerinde İzmir'deki yağışlar etkisini biraz kaybedebilir. Bu tür yağışları geçtiğimiz aylarda Antalya ve Aydın çevrelerinde görmüştük. Bunlarda deniz etkisini de görebilir. Uydu görüntüleri ve radarlarla yapılan incelemelerde yağışların devam edeceği görülüyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı." şeklinde konuştu.