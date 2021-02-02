İSTANBUL'DA RİSKLİ BÖLGELER NERELER?

Bölge vermenin de çok anlamlı olmayacağını söylemek istiyorum. Marmara'da olabilecek bir deprem sadece İstanbul'u değil çevre illeri de etkileyecek büyüklükte 7'nin üstünde bir deprem beklentisi var. Bu da bütün bilim insanları tarafından kabul edilmiş bir olgu. Hangi ilçede yaşadığınızdan öte zemininizin yapısı, faya uzaklığınız, zemin bina ilişkisinin iyi olması. Sağlam bir binada oturmanız çok büyük önem taşımakta.