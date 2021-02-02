Son dakika: A Haber deprem izleme merkezinde! İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde dün peş peşe depremler oldu. İzmir beşik gibi sallandı. Bölgede 42 dakika içinde 4'ün üzerinde 4 sarsıntı oldu. İzmir'deki deprem İstanbul depremine dair soruları da gündeme getirdi. Peki İstanbul'da riskli bölgeler nereler ve ne gibi önlemler alınmalı? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı.
Ege Denizi'nde dün peş peşe depremler oldu. İzmir beşik gibi sallandı. Bölgede 42 dakika içinde 4'ün üzerinde 4 sarsıntı oldu. İzmir'deki deprem İstanbul depremine dair soruları da gündeme getirdi. Peki İstanbul'da riskli bölgeler nereler ve ne gibi önlemler alınmalı? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"141 CİVARINDA DEPREM OLDU"
Dün aslında gece yarısı itibariyle Ege Denizi'nde Midilli Adası'nın Güneyinde bir aktivite başlangıcı oldu ve büyüklüğü 5.2'ye varan depremler yaşadık ve şu ana kadar 141 civarında deprem oldu.
AKTİF BİR BÖLGE
Bu Ege Denizi'nde aslında olağan olabilecek oradaki kırıklı bir yapıya sahip bir bölge tektonik olarak da aktif bir bölge. Burada bu büyüklükte depremler olması muhtemeldir.
7'LİK BİR DEPREMİN MESAJI MI?
5.2'lik depremin ardından 7'lik bir depremin mesajıdır deme şansımız bulunmamakta. Ama hep söylediğimiz şey Türkiye bir deprem ülkesi ve bugünkü depremler bizlere sürpriz değil.
İSTANBUL'DA RİSKLİ BÖLGELER NERELER?
Bölge vermenin de çok anlamlı olmayacağını söylemek istiyorum. Marmara'da olabilecek bir deprem sadece İstanbul'u değil çevre illeri de etkileyecek büyüklükte 7'nin üstünde bir deprem beklentisi var. Bu da bütün bilim insanları tarafından kabul edilmiş bir olgu. Hangi ilçede yaşadığınızdan öte zemininizin yapısı, faya uzaklığınız, zemin bina ilişkisinin iyi olması. Sağlam bir binada oturmanız çok büyük önem taşımakta.