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Son dakika: A Haber deprem izleme merkezinde! İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı

Son dakika haberi... 'nde dün peş peşe depremler oldu. beşik gibi sallandı. Bölgede 42 dakika içinde 4'ün üzerinde 4 sarsıntı oldu. İzmir'deki deprem depremine dair soruları da gündeme getirdi. Peki İstanbul'da riskli bölgeler nereler ve ne gibi önlemler alınmalı?  muhabiri aktardı. Başkanı Prof. Dr. yanıtladı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Son dakika: A Haber deprem izleme merkezinde! İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı

'nde dün peş peşe depremler oldu. beşik gibi sallandı. Bölgede 42 dakika içinde 4'ün üzerinde 4 sarsıntı oldu. İzmir'deki deprem depremine dair soruları da gündeme getirdi. Peki İstanbul'da riskli bölgeler nereler ve ne gibi önlemler alınmalı? muhabiri aktardı. Başkanı Prof. Dr. yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"141 CİVARINDA DEPREM OLDU"

Dün aslında gece yarısı itibariyle Denizi'nde Midilli Adası'nın Güneyinde bir aktivite başlangıcı oldu ve büyüklüğü 5.2'ye varan depremler yaşadık ve şu ana kadar 141 civarında deprem oldu.

AKTİF BİR BÖLGE

Bu Ege Denizi'nde aslında olağan olabilecek oradaki kırıklı bir yapıya sahip bir bölge tektonik olarak da aktif bir bölge. Burada bu büyüklükte depremler olması muhtemeldir.

7'LİK BİR DEPREMİN MESAJI MI?

5.2'lik depremin ardından 7'lik bir depremin mesajıdır deme şansımız bulunmamakta. Ama hep söylediğimiz şey Türkiye bir deprem ülkesi ve bugünkü depremler bizlere sürpriz değil.

İSTANBUL'DA RİSKLİ BÖLGELER NERELER?

Bölge vermenin de çok anlamlı olmayacağını söylemek istiyorum. Marmara'da olabilecek bir deprem sadece İstanbul'u değil çevre illeri de etkileyecek büyüklükte 7'nin üstünde bir deprem beklentisi var. Bu da bütün bilim insanları tarafından kabul edilmiş bir olgu. Hangi ilçede yaşadığınızdan öte zemininizin yapısı, faya uzaklığınız, zemin bina ilişkisinin iyi olması. Sağlam bir binada oturmanız çok büyük önem taşımakta.

Son dakika: İzmir’deki depremler ne anlama geliyor? Ege’deki art arda depremler neyi işaret ediyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de yanıtladı SON DAKİKA: İZMİR’DEKİ DEPREMLER NE ANLAMA GELİYOR? EGE’DEKİ ART ARDA DEPREMLER NEYİ İŞARET EDİYOR? PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY A HABER'DE YANITLADI

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