15 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Kapalı Maraş’ta tarihi an! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Ersin Tatar…

SON DAKİKA HABERİ: Kapalı Maraş’ta tarihi an! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Ersin Tatar…

Son dakika haberi… KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ev sahipliğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer aldığı Kapalı Maraş'taki düzenlenen etkinliğe katıldı.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 19:27 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 19:31
  • 1
  • 17
SON DAKİKA HABERİ: Kapalı Maraş’ta tarihi an! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Ersin Tatar…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli KKTC'deydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
SON DAKİKA HABERİ: Kapalı Maraş’ta tarihi an! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Ersin Tatar…

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer aldığı Kapalı Maraş'ta düzenlenen etkinliğe katıldı.

Liderler burada incelemelerde bulundu ve fotoğraflar çektirdi.

Daha sonra Kapalı Maraş'ta yemek yendi. Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

  • 3
  • 17
SON DAKİKA HABERİ: Kapalı Maraş’ta tarihi an! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Ersin Tatar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 17
SON DAKİKA HABERİ: Kapalı Maraş’ta tarihi an! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Ersin Tatar…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanmıştı.

  • 5
  • 17
SON DAKİKA HABERİ: Kapalı Maraş’ta tarihi an! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Ersin Tatar…

Başkan Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle başkent Lefkoşa'da düzenlenen törenlere iştirak etti.