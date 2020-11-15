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15 Kasım 2020, Pazar
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Kapalı Maraş’ta tarihi an! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Ersin Tatar…
SON DAKİKA HABERİ: Kapalı Maraş’ta tarihi an! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Ersin Tatar…
Son dakika haberi… KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ev sahipliğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer aldığı Kapalı Maraş'taki düzenlenen etkinliğe katıldı.
Giriş Tarihi: 15.11.2020 19:27 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 19:31