Boğaziçi’nde provokasyon! Provokatörlerin amacı sokak çatışması mı çıkarmak?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"Efendim bu bir teşebbüsdür. Rektör atamasını bahane ederek bir kalkışmadır ve bir sokak hareketidir. (Beyaz Saray) Saray iş başındadır, sarayın iş birlikçileri iş başındadır ve sarayı partileri de iş başındadır. Saray bundan 1 yıl önce bir mesaj vermiştir. ''Türkiye'de Cumhurbaşkanı muhalefeti destekleyerek değiştirelim." Mesajı vermiştir. Bu saray BEYAZ SARAY'DIR.