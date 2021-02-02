Boğaziçi’nde provokasyon! Provokatörlerin amacı sokak çatışması mı çıkarmak?

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını bahane eden terör grupları Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini provoke ederek eylemler düzenleyip polise saldırdı. Kaydedilen görüntüler 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerini hatırlattı. Yürüyüş yaparak polise saldıran provokatörler rektörlük binasını ablukaya aldılar. Polis müdahale etti uyarıları dikkate almayan göstericiler gözaltına alındı. Görüntüler ve atılan tweetler akıllara Boğaziçi'nden Gezi Parkı çıkarmaya mı niyetliler? Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde yeni bir Gezi Parkı hazırlığı mı yapılıyor? sorularını getirdi. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım değerlendirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklamaları:

Tabi bugünleri biz ilk kez yaşamıyoruz. Sadece 2013 Gezi olaylarıyla da görmedik. Daha gerilere gittiğimiz zaman sürekli olarak milli iradeye karşı olanlar halkı galeyana getirip bunun üzerinden belirli bir siyasi ikbal ve istiklal kaygısına düşenlerin sürekli milli iradeyi örselediklerini görürüz.

2013 yılında milli iradeye karşı kalkışmayı tetiklediler. Emniyet ve polisimin iradesiyle o günleri atlattık. Orada Gezi Parkı projesiyle samimi insanların duygularını istismar eden içlerinde karanlık çevrelerle ilişki olan bir kalkışma yaşadık.

Bugün maalesef benzer bir kalkışmayı belirli bir süreç içerisinde görüyoruz. Son 1 aylık süre zarfında yine CHP-HDP ve kendi beraberindeki ittifak zincirindekilerle beraber yaşananlar ortada.

İlker Başbuğ'un 'Adnan Menderes' sözleri, Can Ataklı'nın 'Erdoğan gitmesi için halk öfkesi gerekli', Mithar Sancar'ın 'Bizi yargılayanlar yargılanacak' ifadeleri… Bunların tamamına baktığımız zaman ve kasetle gelen Kemal Kılıçadaroğlu'nun 15 seçim kazanmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Sözde Cumhurbaşkanı' demesi. Adeta kartopu biriken Gezi'den sonra başlayan sürece bizleri götürüyor.

Bundan sonra yaşanacakların sorumlusu kasetle gelen Genel Başkan Bay Kemal ve avanesi teröre destek veren sırtını onlara yaslayan gizli ve açık ittifakları bundan sorumludur. Milli iradeye sahip çıkmak için bu ülkede hukukun üstünlüğünü hayata geçirmek ve hukuka kast eden Türkiye'yi kaos ortamına sürüklemeye çalışan çevrelere karşı ülkemizi korumaya mecburuz. Bunu milletimizden aldığımız güçle sürdüreceğiz.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"Efendim bu bir teşebbüsdür. Rektör atamasını bahane ederek bir kalkışmadır ve bir sokak hareketidir. (Beyaz Saray) Saray iş başındadır, sarayın iş birlikçileri iş başındadır ve sarayı partileri de iş başındadır. Saray bundan 1 yıl önce bir mesaj vermiştir. ''Türkiye'de Cumhurbaşkanı muhalefeti destekleyerek değiştirelim." Mesajı vermiştir. Bu saray BEYAZ SARAY'DIR.

Beyaz Saray'ın adamları ve partileri sahadadır. CHP ve CHP'in il başkanı sahadadır. HDP ve İYİ Parti ile onların il başkanları sahadadır. Millete güvenmedikleri için bunu yapıyorlar. Seçime gidiyorlar ama olmuyor. İşte milletin bu tercihini nasıl hallederiz. Bunun yollarını deniyorlar.

Darbe sonuç alamamıştır. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır. Bir Cumhur İttifakı doğmuştur ve buna kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Bu kalkışmanın hiçbir sonucu olmayacaktır. Hiç kimse boşuna heveslenmesin. Geri çekilecek bir Türkiye yok artık. Türkiye'de artık böyle bir ortam yok."

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