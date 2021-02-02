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Boğaziçi’nde ikinci Gezi ve kaos çağrısı yapanlar neye güveniyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2021 14:56
Güncelleme:02.02.2021 14:56
Boğaziçi Üniversitesi'nde dün akşam saatlerinde bir grubun başlattığı provokasyon sonrasında polis müdahale ederek grubu dağıtmıştı. Gözaltılar olunca sosyal medyada 'Aşağı Bakmayacağız' etiketi adı altında paylaşımlar yapıldı. Provokasyon peşinde olan kimi sosyal medya hesapları ile Fetullahçı Terör Örgütü hesapları da provokasyona destek veren paylaşımlar yaptı. Gözaltına alınanlardan sadece 7 kişi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi çıkarken 101 kişi dışardan gelmiş. Bunlardan 15 kişinin ise üniversite eğitimi görmediği ortay çıktı. Peki Boğaziçi üzerinden yeni Gezi çağr��ları yapanlar neyi hedefliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın değerlendirdi.
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