02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan salgın döneminde "destek" paylaşımı: Topyekun bir seferberlik yürüttük

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan salgın döneminde "destek" paylaşımı: Topyekun bir seferberlik yürüttük

Son dakika haberine göre , "Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olacak adımlar attık. Bu mücadelede esnafımızın, sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, "Salgına karşı hep birlikte topyekun bir seferberlik yürüttük." dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan salgın döneminde destek paylaşımı: Topyekun bir seferberlik yürüttük

Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı grafikli paylaşımda, salgın döneminde verdikleri desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında, "Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olacak adımlar attık. Bu mücadelede esnafımızın, sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Salgına karşı hep birlikte topyekun bir seferberlik yürüttük." başlıklı grafiğe de yer verdi.

Grafikte, salgın sürecinde, sosyal destek kapsamındaki tüm ailelere ilave nakdi yardım yapıldığı, kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletildiği, ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği verilmeye başlandığı, salgın şartlarına rağmen 16 milyon turist sayısına ulaşıldığı, belirli sektörler için vergi yükümlülüklerinin ve SGK prim ödemelerinin 6 ay ertelendiği hatırlatıldı.

Esnafa destek ve kira yardımı kapsamında 5 milyar liranın üzerinde nakdi destek, sosyal koruma kalkanı kapsamında çeşitli kesimlere 49 milyar lira hibe verildiği anımsatılan grafikte, ihracatçılara da 2,4 milyar lira destek ödemesi yapıldığı belirtildi.

Grafikte, ayrıca KDV oranlarının bazı sektörlerde yüzde 1'e, bazılarında ise yüzde 8'e indirildiği, vergi borçlarına yapılandırma imkanı getirildiği, 2020'de yüzde 50 ve üzerinde ciro kaybı yaşayan işletmelere kayıplarının yüzde 3'ü kadar hibe verildiği ve yaklaşık 650 bin emeklinin maaş ödemesinin 1500 liraya yükseltildiği bilgileri de paylaşıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Başkan Erdoğandan esnafa fahiş fiyat uyarısı: Çok ağır cezalar sizi bulabilir SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ESNAFA FAHİŞ FİYAT UYARISI: ÇOK AĞIR CEZALAR SİZİ BULABİLİR
Son dakika: Kısıtlamalar kalkacak mı? Başkan Erdoğandan flaş açıklama SON DAKİKA: KISITLAMALAR KALKACAK MI? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Son dakika: Başkan Erdoğandan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğan açıklamıştı! Esnafa ilaç gibi gelecek kira desteği BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI! ESNAFA İLAÇ GİBİ GELECEK KİRA DESTEĞİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA