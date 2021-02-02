02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri e-Devlet'ten 2020'de kimlik kartı, ehliyet ve pasaport randevusu için yapılan başvuru sayısı 8 milyonu geçti

e-Devlet'ten 2020'de kimlik kartı, ehliyet ve pasaport randevusu için yapılan başvuru sayısı 8 milyonu geçti

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı , geçen yıl üzerinden verilen " Başvuru Randevusu" hizmetinin 5 milyondan, " Başvuru Randevusu" hizmetinin 2 milyondan, "Pasaport Başvuru Randevusu" hizmetinin de 1 milyondan fazla kullanıldığını bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
ABONE OL
e-Devlet'ten 2020'de kimlik kartı, ehliyet ve pasaport randevusu için yapılan başvuru sayısı 8 milyonu geçti
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden kişilerin birinci derece aile bireyleri olan anne, baba, eş ve çocukları için kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvurusu için randevu alabildiklerini belirten Koç, tüm bu hizmetler üzerinden oluşturulan başvuru durumlarının da sorgulanabildiğini dile getirdi.

Koç, "TC Kimlik Kartı Başvuru Randevusu" hizmetinin geçen yıl 5 milyondan fazla kullanıldığı bilgisini vererek, "Geçen yıl 'Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu' hizmeti 2 milyondan fazla, 'Pasaport Başvuru Randevusu' hizmeti de 1 milyondan fazla kullanıldı." dedi.

Koç, kimlik kartı için alınan ücretlerin, sürücü belgesi için talep edilen harç ve değerli kağıt bedelinin, pasaport için alınan harç ve defter bedelinin de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan İnteraktif Vergi Dairesi hizmeti aracılığı veya bazı bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden tahsil edilebildiğini sözlerine ekledi.

İstenmeyen mesaja onayda geri sayım: E-Devletten yapılacak! Son gün 15 Şubat İSTENMEYEN MESAJA ONAYDA GERİ SAYIM: E-DEVLET'TEN YAPILACAK! SON GÜN 15 ŞUBAT
Vergi ve SGK prim borcu yapılandırma için son gün! e-Devlet vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Son saatler... VERGİ VE SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMA İÇİN SON GÜN! E-DEVLET VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR? SON SAATLER...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA