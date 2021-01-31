Partinin ilçe başkanlığına yapılan operasyonda Öcalan'ın posterlerinin yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan HDP ilçe eş başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı.