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Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı

Son dakika haberi... İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan İlçe Başkanı "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Parti yöneticilerinden hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı

İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan İlçe Başkanı "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı HDP ESENYURT İLÇE BAŞKANI ERCAN SAĞLAM TUTUKLANDI

SORUŞTURMA BAŞLAMIŞTI

HDP Başkanlığında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Partinin ilçe başkanlığına yapılan operasyonda Öcalan'ın posterlerinin yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan HDP ilçe eş başkanları Ercan Sağlam ve 'ın Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı.

" örgütü üyeliği" ile suçlanan Sağlam ve Kılıç, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. HDP'li yöneticiler, Terör Suçları Soruşturma Savcılığında ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorgularının ardından Ercan Sağlam "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanırken, aynı partinin yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

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