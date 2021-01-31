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Sağlık Bakanlığı 31 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. İşte 31 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. İşte 31 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 128 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 993'e yükseldi. Toplamda 29 milyon 631 bin 422 test yapıldı. Bugün yapılan 136 bin 418 testten, 6 bin 562 yeni vaka sayısı, 641 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

2,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplam vaka sayısının 2 milyon 477 bin 463 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 6 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 362 bin 415'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 634 olduğu açıklandı.

30 OCAK

29 OCAK

28 OCAK

27 OCAK

26 OCAK

25 OCAK

24 OCAK

23 OCAK

22 OCAK

21 OCAK

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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