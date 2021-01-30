30 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti

Son dakika haberine göre; (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, hakkında inceleme başlatılan 'tan tebligat yapılarak bilgi ve belge talep edildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Son dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti

Başkanı Faruk Bilir, bazı kişisel bilgilerin 'a ait şirketlerle paylaşılmasını da içeren yeni gizlilik ilkesinin kabulünü uygulamanın kullanımı için zorunlu hale getiren hakkında yürütülen incelemeye ilişkin açıklamada bulundu.



Kurumun karar organı incelemenin, temel ilkeler, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ile açık rızanın unsurları ve açık rızanın hizmet şartına bağlanıp bağlanmaması yönünden gerçekleştirildiğini belirten Bilir, 12 Ocak'ta başlatılan incelemenin sürdüğünü ifade etti.



Faruk Bilir, "WhatsApp'a tebligat yapıldı, bilgi ve belge talep edildi. Sürecin takipçisiyiz" dedi.

KULLANICILARA VERİLEN SÜRE UZATILMIŞTI

WhatsApp, 4 Ocak'ta "gizlilik ilkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.



Bu karara ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine WhatsApp yaptığı açıklamada, "" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.



Daha sonra WhatsApp, güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurmuştu.

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