WhatsApp son kozunu oynadı! Kullanıcılarını geri çekmek için bakın ne yaptı

Bu güncellemelerle bunların hiçbiri değişmiyor. Bunun yerine, güncelleme, insanların WhatsApp üzerinden bir işletmeye mesaj göndermesi gereken yeni seçenekleri içeriyor ve verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyor. Bugün herkes WhatsApp'ta bir işletmeyle alışveriş yapmasa da, gelecekte daha fazla insanın bunu tercih edeceğini ve insanların bu hizmetlerden haberdar olması önemli. Bu güncelleme, Facebook ile veri paylaşma yeteneğimizi genişletmez.