Son dakika: CHP'li Cahit Berkay'dan istifa eden vekillere tepki: Size oy verenleri enayi yerine koydunuz
CHP'li şarkıcı Cahit Berkay, CHP'nin politikalarını eleştirip Muharrem İnce'nin partisine katılmak için istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'e sert tepki gösterdi. Cahit Berkay "Size oy verenleri enayi yerine koydunuz. Hele böyle bir dönemde" dedi. Berkay, CHP'yi bölmekle suçladığı Muharrem İnce'yi de "Verdiğim oyu haram ettirme" diyerek eleştirmişti.
CHP milletvekilleri; Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Aksoy'un partiden istifa etmelerinin yankıları sürerken, ünlü sanatçı Cahit Berkay'dan üç vekile tepki geldi.
Daha önce Muharrem İnce'nin parti kurmasına "Verdiğim oyu haram ederim" ifadelerini kullanan Berkay, dün de sosyal medya hesabından istifa eden vekilleri hedef aldı.
"ENAYİ YERİNE KOYDUNUZ"
İstifa eden 3 vekilin CHP'lileri enayi yerine koyduğunu söyleyen Berkay "Eyy CHP den istifa eden üç milletvekili... Seçilmeniz için size oy verenleri enayi yerine koydunuz... Hele böyle bir dönemde... İnanamıyorum bu yaptıklarınıza; bu ne sorumsuzluktur?" ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE DE İNCE'YE "HARAM" ETMİŞTİ
Cahit Berkay, geçtiğimiz yaz attığı tweette de yine Muharrem İnce'yi hedef almıştı. Partiyi bölmekle suçladığı İnce'ye "haram ettirme" diye çıkışan Berkay "Zamanlaman muhteşem....umutlara balta olursun... sayın...ince... lütfen ince kal...verdiğim oyu haram ettirme..." ifadelerini kullanmıştı.