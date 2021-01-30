Nijerya açıklarında Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan 3 Türk denizci Türkiye'ye getirildi

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Dördüncü kaptan Furkan Eren: "Öncelikle bizi ilk dakikadan itibaren bugüne kadar arayan sevgili Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza ve Ulaştırma bakanımıza çok teşekkür ederim, şirketimizin kaptanlarına çok teşekkür ediyoruz ve aileme şu an kavuştum inşallah, Türkiye'ye ayak bastım, Türk bayrağını gördüm, mutluyum. İnşallah diğer arkadaşlar da en kısa zamanda ailelerine kavuşurlar. İlk alarm geldiği anda balistik kapılarımzı, emniyet kapılarımızı kapatıp beklemeye başladık. Ufak tefek hasarlar destek ekibimiz tarafından gideriliyor, yaralarımızı sarmaya başladık. Hafif yaralanmam var, sağlığım yerinde. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun sürekli iletişim kurduk kendisi ile arkadaşlarımızı geri getireceğini söyledi, bizimle çok ilgilendi. Teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.