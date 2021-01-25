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Son dakika: Türk gemisine korsan saldırı! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Nijerya'da gemisine düzenlenen korsan saldırısı hakkında Bakan Çavuşoğlu, "Gemi dün akşam itibariyla limana yaklaştı. Dün akşam güvenlik güçleriyle ve büyükelçimiz bir ekip gemiye çıktılar ve gemi temiz. Herhangi bir korsan veya başkasının sızmadığını anladılar, güvenlikle ilgili sıkıntı yok." dedi. Öte yandan kaçırılan 15 denizci hakkında da Bakan Çavuşoğlu, "Şu ana kadar korsanlardan bir haber gelmedi." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Son dakika: Türk gemisine korsan saldırı! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türk gemisine korsan saldırı! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama TÜRK GEMİSİNE KORSAN SALDIRI! BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

TÜRK GEMİSİNE KORSAN SALDIRI

Yabancı bandıralı ve sahibi de yabancı olan ama personeli de tamamen olan; bir tanesi de Azerbaycan Türkü... Vatandaşlarımıza yönelik bir saldırı olmuştu. Ve 15 vatandaşımız şu anda kaçırılmış durumda. Gemi dün akşam itibariyla limana yaklaştı, biraz açıkta daha doğrusu. Ve dün akşam güvenlik güçleriyle ve büyükelçimiz bir ekip gemiye çıktılar ve gemi temiz. Herhangi bir korsan veya başkasının sızmadığını anladılar, güvenlikle ilgili sıkıntı yok.

Bir vatandaşımız karnından yaralanmıştı, durumu çok iyi.

Vefat eden Azerbaycan Türkü kardeşimizi İslam'a uygun bir şekilde cenaze işlemleri yapıldı. Gabon hükümetine ve yetkililerine teşekkür ediyorum.

KAÇIRILAN TÜRK DENİZCİLERİ NEREDE?

Şu ana kadar korsanlardan bir haber gelmedi. Dördüncü kaptanımız gemide kalıyorlar. Özellikle Gabon Savunma Bakanlığı ilave personel takviyesi yaptı, korunuyor.

Geminin sahibi olan şirket de tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Ama henüz korsanlar tarafından ne ailelerine, ne bizlere ne de şirkete ki böyle durumlarda şirkete ulaşıyorlar. Henüz bir temasta bulunmadılar, bir görüşme olmadı. Ama süreci takip ediyoruz.

İnşallah vatandaşlarımızı sağ salim kurtarırız, ülkemize getiririz ama inşallah bu diğer şirketlere ders olur. Gerekli önlemleri alırlar.

"TÜRK BAYRAKLI DEĞİLDİR"

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi hakkında açıklama yapan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur" ifadelerini kullandı.

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