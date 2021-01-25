Geminin sahibi olan şirket de tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Ama henüz korsanlar tarafından ne ailelerine, ne bizlere ne de şirkete ki böyle durumlarda şirkete ulaşıyorlar. Henüz bir temasta bulunmadılar, bir görüşme olmadı. Ama süreci takip ediyoruz.

İnşallah vatandaşlarımızı sağ salim kurtarırız, ülkemize getiririz ama inşallah bu diğer şirketlere ders olur. Gerekli önlemleri alırlar.

"TÜRK BAYRAKLI DEĞİLDİR"

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi hakkında açıklama yapan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur" ifadelerini kullandı.