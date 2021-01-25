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Türk gemisine yapılan saldırıda kaçırılan Ünsal Dilsiz son sözleri: Korsan bölgesinden geçiyoruz endişeliyiz

’da Türk gemisine korsan saldırısı yapıldı ve bir mürettebat öldürüldü, 15 mürettebat da kaçırıldı. Saldırı anı kameralara yansırken kaçırılan isimlerden ’in ailesi konuştu. , "Olaydan önce konuştuğum ağabeyim 'Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz.' demişti.” ifadelerini kullandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Türk gemisine yapılan saldırıda kaçırılan Ünsal Dilsiz son sözleri: Korsan bölgesinden geçiyoruz endişeliyiz

açıklarındaki 'nde seyir halindeki isimli Türk konteyner gemisi, korsan saldırısına uğradı.

Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemide, Azerbaycanlı bir denizci hayatını kaybetti. Korsanlar, 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için başlattığı girişimleri sürdürürken, gemiye yapılan baskın anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

kanalında yayınlanan görüntülerde gemiye giren korsanların, personelleri şiddet uygulayarak bir alanda topladığı yer alıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İKİ KEZ TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Başkan , Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle 'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

Türkiye'nin başta olmak üzere Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri, kaçırılan mürettebatın kurtarılması için seferber oldu.

SON SÖZLERİ BAKIN NE OLMUŞ!

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin mürettebatı arasında yer alan 'in kardeşi , ağabeyi ile yaptıkları son görüşmeyi anlattı. Ağabeyi ile son olarak 3 gün önce görüştüklerini belirten Dilsiz, "Olaydan önce konuştuğum ağabeyim 'Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' demişti.

Olayı duyduk şok olduk. 20 yıllık gemici daha önce başına böyle bir şey gelmemişti. bölgesinden geçerken korsan olaylarına şahit oluyordu" dedi.

'ENDİŞEYLE BEKLİYORUZ'

Ağabeyinin telefonlarına ulaşamadıklarını söyleyen Dilsiz, "Telefonları kapalı, sadece haberlerden takip ediyoruz gelişmeleri. Bakanlıklardan, valilikten aradılar. 'Devletimiz büyük, rehineler kurtulacak' dediler. Tüm halkımızdan dua bekliyoruz. Yakınlarımızın ailelerine kavuşmalarını bekliyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok devletimize güveniyoruz. Endişeyle bekliyoruz" diye konuştu.

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