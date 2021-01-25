Türk gemisine yapılan saldırıda kaçırılan Ünsal Dilsiz son sözleri: Korsan bölgesinden geçiyoruz endişeliyiz
Nijerya’da Türk gemisine korsan saldırısı yapıldı ve bir mürettebat öldürüldü, 15 mürettebat da kaçırıldı. Saldırı anı kameralara yansırken kaçırılan isimlerden Ünsal Dilsiz’in ailesi konuştu. Cihan Dilsiz, "Olaydan önce konuştuğum ağabeyim 'Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz.' demişti.” ifadelerini kullandı.
Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi, korsan saldırısına uğradı.
Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemide, Azerbaycanlı bir denizci hayatını kaybetti. Korsanlar, 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Türkiye, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için başlattığı girişimleri sürdürürken, gemiye yapılan baskın anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
Azerbaycan kanalında yayınlanan görüntülerde gemiye giren korsanların, personelleri şiddet uygulayarak bir alanda topladığı yer alıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN İKİ KEZ TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.
Türkiye'nin başta Abuja olmak üzere Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri, kaçırılan mürettebatın kurtarılması için seferber oldu.
SON SÖZLERİ BAKIN NE OLMUŞ!
Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin mürettebatı arasında yer alan Ünsal Dilsiz'in kardeşi Cihan Dilsiz, ağabeyi ile yaptıkları son görüşmeyi anlattı. Ağabeyi ile son olarak 3 gün önce görüştüklerini belirten Dilsiz, "Olaydan önce konuştuğum ağabeyim 'Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' demişti.
Olayı duyduk şok olduk. 20 yıllık gemici daha önce başına böyle bir şey gelmemişti. Körfez bölgesinden geçerken korsan olaylarına şahit oluyordu" dedi.
'ENDİŞEYLE BEKLİYORUZ'
Ağabeyinin telefonlarına ulaşamadıklarını söyleyen Dilsiz, "Telefonları kapalı, sadece haberlerden takip ediyoruz gelişmeleri. Bakanlıklardan, valilikten aradılar. 'Devletimiz büyük, rehineler kurtulacak' dediler. Tüm halkımızdan dua bekliyoruz. Yakınlarımızın ailelerine kavuşmalarını bekliyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok devletimize güveniyoruz. Endişeyle bekliyoruz" diye konuştu.