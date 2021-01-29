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Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye yolunda! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 29.01.2021 20:57
Güncelleme:29.01.2021 21:17
23 Ocak'ta Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan Mozart gemisinden kurtulan 3 mürettebat Türkiye'ye dönüyor. Türkiye’nin Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan'ı Gabon'dan Türkiye'ye uğurladı. İşte ilk görüntüler...

Türkiye'nin Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan'ı Gabon'dan Türkiye'ye uğurladı.

Türkiye'nin Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan'ı Gabon'dan Türkiye'ye uğurladı. Liberya Bayrağı TR Ofisi Bölge Müdürü Erhan Esinduy da ekipteydi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu korsanlar tarafından kaçırılan Türk denizcilerle ilgili de yeni gelişmeyi duyurmuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan şirketle temasa geçti, sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. 4. kaptan ve 2 vatandaşımız bugün dönecek. Gabon yetkililerine ve cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz, kendi uçağını tesis etti." dedi.

NE OLMUŞTU?

Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında Gine Körfezi'nde seyir halindeki Mozart adlı Türk konteyner gemisi, korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Geminin İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait olduğu ve Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine seyir halinde olduğu ifade edilmişti. Gemideki mürettebatın 15'i kaçırılmış, Azerbaycan asıllı bir gemici ise öldürülmüştü.

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