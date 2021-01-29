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Son dakika: İçişleri Bakanlığından CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi... Genel Başkanı 'nun partisinin meclis grup toplantısı sırasından vali ve kaymakamlara yönelik 'militan' açıklamasına ilişkin tarafından 'na suç duyurusunda bulunuldu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin meclis grup toplantısı sırasından vali ve kaymakamlara yönelik 'militan' açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız." demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal 'militan' sözlerine sert tepki göstermişti. Başkan Erdoğan, "Devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca militan iftirası atıyor. Milletimizin canına kast eden PYD'li teröristlere gösterdikleri sempatinin 10'da 1'ini kendi vatandaşlarına göstermiyorlar. Bunun adı siyaset değil, siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir. CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybediyor. Muhalefetin akıl tutulmasına yakalanması Türk demokrasisi adına endişe verici. Bu, CHP yönetiminin siyasi tükenmişliğinin göstergesi." sözlerini kullanmıştı.

MİLİTAN DİYENLER FAŞİSTİN TA KENDİSİDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, valilere, kaymakamlara ve yargı mensuplarına "militan" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Valiler, kaymakamlar, yargı mensupları ellerinden gelen en iyisini milletin emrinde olmak anlayışıyla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına militan diyenler faşistin ta kendisidir. Bu yönetim, 'devleti kuran parti' denilen CHP'yi, devlete saldıran, devleti yıkmaya çalışan bir parti haline getiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

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