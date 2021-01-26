Bağcılar ve Bahçelievler İlçe Kongreleri'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İBB Meclisi AK Parti Grubu olarak şehit ailelerine, gazi ailelerine ve engellilere verilmek şartıyla 142 yeni Halk Ekmek Büfesi'ne onay verdiklerini hatırlatan Şenocak, AK Parti döneminde 4 yıldır var olan istihdam ofislerinin tamamını kapatıp yeniden açarak algı yapmaya çalışan CHP'li İBB Başkanı'na ucuz şovlardan vazgeçmesi nasihatinde bulundu.

AK Parti İstanbul'da 6. hafta ilçe kongreleri kapsamında Bağcılar ve Bahçelievler İlçe Kongreleri tamamlandı. 'İnandığın Yolda Yürü' temasıyla yapılan kongrelerde yeni dönemin temizlik, maske ve mesafe kuralına ihtimam gösterildi. Kongrelere; AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilat mensupları katıldı.

"MİLİTAN ARIYORSAN İL BAŞKANI'NA BAK"

CHP teşkilatlarındaki taciz, tecavüz vakaları ile ilgili sorumlular hakkında hala bir şey yapılmadığını hatırlatan Şenocak, "CHP, parti içindeki taciz, tecavüz ve hırsızlıkları örtbas etmek için sürekli gündem değiştirmeye çalışıyor. Şimdi de bu ülkenin valilerini, kaymakamlarını hedef aldılar. Bu millete hizmet eden valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyecek kadar alçalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum: Asıl militan arıyorsan İstanbul İl Başkanına bak. Militan faaliyetleri nedeniyle 9 yıl ceza almış bir İl Başkanı'yla çalışıyorsunuz. Önce kendi rezilliklerinizi temizleyin. Dağdaki teröriste 'komutanım' diyen, sözde Ermeni Soykırımını tanıyan, Devlete 'seri katil' diyen bir İl Başkanıyla çalışıyorsun. Eyy Kılıçdaroğlu, asıl 'militan' arıyorsan kendi İstanbul İl Başkanına bak." dedi.

"İSTANBULLULARIN HAYRINA OLACAK HER İŞE DESTEK VERDİK"

İBB'nin hizmet araçlarını ihtiyaç fazlası diyen CHP'li İBB Başkanı'nın 1,5 yılda 10 binin üzerinde yeni araç kiraladığını söyleyen Şenocak, "Göreve geldiği günden beri tek bir eser dahi inşa edemeyen CHP'li İBB Başkanı, hâlâ 'İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu bizi engelliyor' mazeretine sığınıyor. İBB yönetimine 1,5 yılda 19 milyar TL borçlanma yetkisi verdik. Bunu niçin verdik? Yeni metro hatları, yol çalışmaları, altyapı çalışmaları, enerji yatırımları, İSKİ faaliyetleri için verdik. Milletin hayrına olacak her işte destek olduk. Milletin hayrına olmayacak hiçbir işe de müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vizyon proje üretemeyen CHP'li İBB Başkanı'nın, var olan hizmetlerin adını değiştirerek 'Tabela Belediyeciliği' yaptığını vurgulayan Şenocak, "AK Parti döneminde, İSMEK bünyesinde 20 faklı istihdam ofisi vardı. Böylece hem İSMEK'te vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim veriliyor hem de branşına uygun bir işe yerleştiriliyordu. Ayrıca bu istihdam ofisleri farklı sektördeki işverenler ile kalifiyeli personelleri buluşturarak yeni iş kapılarının açılmasına vesile oluyordu. 2015 yılında kurulan bu istihdam ofisleri sayesinde 20 bine yakın vatandaşımız iş sahibi oldu. CHP'li İBB Başkanı halihazırda var olan istihdam ofislerinin tamamını kapattı. Tabela isimlerini değiştirip 8 tanesini yeniden açtı. Utanmadan, sıkılmadan AK Parti döneminde böyle bir hizmet yokmuş da kendisi yapmış gibi reklam yapıyor. Bu ucuz şovlardan artık vazgeç." dedi.

ŞENOCAK: "142 YENİ HALK EKMEK BÜFESİ İÇİN ONAY VERDİK"

Halk Ekmek üzerinden yürütülen gerçek dışı açıklamalarla ilgili konuşan Şenocak, "Bir diğer yalan rüzgarını da Halk Ekmek üzerinden estiriyorlar. 'Halk Ekmek dağıtımını AK Parti engelliyor' diyorlar. AK Parti Grubu olarak 142 yeni Halk Ekmek Büfesi açılması için İBB Meclisi'nde onay verdik. Bunun için de sadece 3 şart koyduk. Yeni büfeleri; şehit ailelerine, gazi ailelerine ve engellilere vereceksiniz. Hadi, cesaretin varsa yap. Militan İl Başkanınız izin veriyorsa, ittifak ortağınız terör yandaşları izin veriyorsa yap." diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. Delegelerin oylarıyla; bayrak değişiklerinin yaşandığı Bağcılar İlçe Başkanlığı'na Rüstem Tüysüz, Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na ise Fatih Tuna seçildi.