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Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na militan tepkisi: Kendilerine oy veremeyen yüzde 75’in tamamı militan

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Giriş: 27.01.2021 12:40
Güncelleme:27.01.2021 12:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vali ve kaymakamları hedef alan militan açıklamasına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplatısı’nda yaptığı konuşmasında, “Bu ara bir militan lafı tutturdu gidiyorlar. Bunlara göre Cumhurbaşkanı militan, bakanlar militan, Cumhur ittifakı ve AK Parti tepeden tırnağa militan, Hakimler savcılar militan, valiler kaymakamlar militan, generalinden uzman çavuşuna kadar tüm askerler militan, diplomatlar militan, polisler ve öğretmenler başta olmak üzere memurların hepsi, işçiler, esnaf, iş adamlarının hepsi zaten militanın önde gideni. Aslında bunlara göre milletin kendilerine oy veremeyen yüzde 75’in tamamı militan. Bu anlayışa göre CHP’ye oy vermeyen hiç kimse şeref, onur namus sahibi olma hakkına da sahip değildir. Nitekim militan dedikleri kesimlere ağızlarını köpürte köpürte bu ithamları yöneltiyorlar.” ifadelerini kullandı.

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