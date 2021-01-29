29 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması

Son dakika haberine göre Bakanı , sosyal medya hesabından 'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitim süreciyle ilgili Bakan Selçuk, bugün EBA Tv'de 10.000 ders videosunun çekildiğini söyledi.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması

'Bugün EBA Tv 10.000. ders videosunu çekti. Bir videonun hazırlığı günlerimizi alıyor' diyen Bakan Selçuk, 'Nasıl bir emek ve ne müthiş bir alın teridir bunu ancak süreci izlediğinizde anlayabilirsiniz. Emeği geçen herkese gayretleri için teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

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