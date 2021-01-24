24 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’li Berhan Şimşek'in skandal "militan" açıklaması ne anlama geliyor? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber’de yorumladı

CHP’li Berhan Şimşek'in skandal "militan" açıklaması ne anlama geliyor? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber’de yorumladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2021 00:51
Güncelleme:24.01.2021 01:01
CHP, her yerden iktidara ve devletin tüm kurumlarına saldırıyor. Bunun son örneği "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'ten geldi. A Haber’de ekranlara gelen Gece Ajansı’na katılan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel bu skandal ifadeleri ve ardında yatan gerçeği değerlendirdi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in yorumları şöyle;

"Cumhurbaşkanı'na tek adam demeleri, diktatör demeleri, Meclis'in bir işlevi kalmadı demeleri… Şimdi burada devletin bütün kurumlarını sistematik olarak hedef alıyorlar. Temel amaç devletin ehil ellere olmadığını göstermek, Türkiye'de sistem işlemiyor demek, itibarsızlaştırmak. Ve bu itibarsızlaştırmayla birlikte hiçbir kurum işe yaramıyor, işlevi yok, siyaset itibarsız hale getirilmek isteniyor.

"İKİ SEBEBİ OLABİLİR"

'Yargıç, rektör, polis, asker militan' geriye ne kaldı ki! Dolaysıyla bu çok sistematik ve bilinçli yapılan bir şey. Bunula nereye varılmak isteniyor? İki şey yapılabilir. Bir; Ara rejim ya da olağan üstü bir dönemin koşullarını hazırlıyor olabilirsiniz. İkincisi; sizin söylediğiniz sadece içeride kalmıyor. Sonuç itibarıyla yurtdışında da tartışılıyor izleniyor. Türkiye'yi yurt dışında hedef haline getirip bir 3. dünya görüntüsü, muz cumhuriyeti görüntüsü verip mümkünse iktidarı oradan sıkıştırma amacı var.

"SANDIKTAN UMUDU KESME ANLAMINA GELİYOR"

Bir kere bu siyaset değil. Onlar da farkında. Yani bu sandıktan umudu kesme anlamına geliyor. Sandıktan umudunu kesmeyen biri bir kere öğretmenleri yargıçları hedef almaz. Ne işleri var onların siyasetle, politika ile? Niye onları buna elet ediyorsunuz? Niye böyle bir şey söyleme ihtiyacı duyuyorsunuz? Çünkü bilinçli sistematik! Çünkü amaç tepeden tırnağa itibarsızlaştırmak.

Son dakika: CHPli Berhan Şimşekin sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten sert tepki! Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir SON DAKİKA: CHP'Lİ BERHAN ŞİMŞEK'İN SÖZLERİNE AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN SERT TEPKİ! BÖYLE SALDIRGAN BİR DİL MUHALEFET KAVRAMINI DA ZEHİRLEMEKTEDİR
CHPli Berhan Şimşekin sözlerine AK Partiden tepki! Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir CHP'Lİ BERHAN ŞİMŞEK'İN SÖZLERİNE AK PARTİ'DEN TEPKİ! BÖYLE SALDIRGAN BİR DİL MUHALEFET KAVRAMINI DA ZEHİRLEMEKTEDİR
İletişim Başkanı Fahrettin Altundan CHPli Berhan Şimşeke yanıt! Tarihe ve millete ihanettir İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN CHP'Lİ BERHAN ŞİMŞEK'E YANIT! "TARİHE VE MİLLETE İHANETTİR"

CHP’li isimden skandal militan açıklaması!
CHP’li isimden skandal "militan" açıklaması!
Türk gemisine yönelik korsan saldırısında Fransa'nın parmağı mı var?
Türk gemisine yönelik korsan saldırısında Fransa'nın parmağı mı var?
Kılıçdaroğlu Hangi cümlem yanlış dedi! Karar sizin...
Kılıçdaroğlu "Hangi cümlem yanlış" dedi! Karar sizin...
Türk gemisine yapılan korsan baskınının detaylarını A Haber Muhabiri Mahmut Keşan anlattı
Türk gemisine yapılan korsan baskınının detaylarını A Haber Muhabiri Mahmut Keşan anlattı
CHP'li belediyeden ağaç katliamı!
CHP'li belediyeden ağaç katliamı!
Dünya genelinde aşılamada son durum
Dünya genelinde aşılamada son durum
CHP'li Şimşek'in sözlerine AK Parti'den sert tepki!
CHP'li Şimşek'in sözlerine AK Parti'den sert tepki!
Başkan Erdoğan hedefi işaret etti: 2023!
Başkan Erdoğan hedefi işaret etti: 2023!
Güçlü olmak tercihten öte bizim için zorunluluktur
"Güçlü olmak tercihten öte bizim için zorunluluktur"
İstanbul'da tarihi görüntüler F-515 Mavi Vatan'da...
İstanbul'da tarihi görüntüler F-515 Mavi Vatan'da...
Başkan Erdoğan'a tören sonrası anlamlı hediye
Başkan Erdoğan'a tören sonrası anlamlı hediye
İlk kaynağı Başkan Erdoğan attı! İşte tarihi görüntüler
İlk kaynağı Başkan Erdoğan attı! İşte tarihi görüntüler
Daha Fazla Video Göster