Son dakika: Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabul etti
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü başladı. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i Vahdettin Köşkü'nde saat 14.40'da başlayan kabulü, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.