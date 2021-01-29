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Son dakika: Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan 'ın İran Dışişleri Bakanı 'i kabulü başladı. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i Vahdettin Köşkü'nde saat 14.40'da başlayan kabulü, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarifi kabul etti SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI CEVAT ZARİF'İ KABUL ETTİ

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