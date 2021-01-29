CHP'li Ateş, Mengü ve Karaman'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler

'Yurtta barış, dünyada barış' sloganıyla özdeşleşen CHP, dış sorunları, tam bağımsızlığı kırmızı çizgisi olarak görmüştür. Yeni yönetime kadar Kıbrıs, Ege, deniz, kara, hava gibi milli güvenliğimizi ilgilendiren sorunlarda tavizci bir duruş sergilenmemiştir. Bir kırmızı çizgimiz de üniter yapımızdır. Ulusal bütünlük ve birliğimize zarar verenleri, zarar verenleri koruyup kollayanları CHP müttefik olarak görmemiştir, görmemelidir de. Türkiye'nin ulusal birliğine dostça bakmayanlar, CHP'nin dostu olmamıştır, olmamalıdır" denildi.