HDP ile CHP arasında işler kızıştı: Belediyeden şikayetçiyiz

HDP kanadı ise yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çeken görüntülere dair bir açıklama yapamazken ilçe binası görüntülerini çekip bu görüntülerin yayılmasına neden olan belediye dezenfekte ekipleri üzerinden CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne yüklendi. HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı, belediyeden gizli çekim yaptıkları için şikâyetçi olduklarını söyledi.