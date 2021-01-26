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HDP ile CHP arasında işler kızıştı: Belediyeden şikayetçiyiz

'li Belediyesi'nin 'nin ilçe binasında gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmaları sırasında ortaya çıkan skandal görüntüler sonrası operasyon düzenlenmiş, teröristbaşının posterleri tek tek indirilirken ilçe eş başkanları da gözaltına alınmıştı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası HDP ittifak ortağı CHP'ye ateş püskürdü.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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HDP ile CHP arasında işler kızıştı: Belediyeden şikayetçiyiz

İlçe Başkanlığı'nın terör örgütünün hücre evini andıran görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından söz konusu binaya operasyon düzenlenmiş ve çok sayıda belgeye el konulmuştu. İlçe başkanlığı binasını dezenfekte etmek için gelen 'li belediye ekiplerinin çektiği fotoğraflar üzerine kamuoyunun haberdar olduğu görüntülerde duvarlarda Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yer alıyordu.

Düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen belgeler arasında PKK'lıların ailelerinin adresleri çıktı. Dijitallerde ise terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu. Yine eylem yapan sözde özel kuvvetlerin fotoğrafları da ele geçirildi.

kanadı ise yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çeken görüntülere dair bir açıklama yapamazken ilçe binası görüntülerini çekip bu görüntülerin yayılmasına neden olan belediye dezenfekte ekipleri üzerinden CHP'li Belediyesi'ne yüklendi. HDP Eş Başkanı , belediyeden gizli çekim yaptıkları için şikâyetçi olduklarını söyledi.

HDP, CHP'Lİ BELEDİYEDEN ŞİKâYETÇİ OLDU

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu karelerin 6 ay önce çekildiğini söyleyerek "Asıl biz belediyeden şikâyetçiyiz" dedi. Avcı şu ifadeleri kullandı: "Belediyenin gönderdiği ekip görevi ve haddi olmadığı bir şekilde, gizli çekimler yapmış, sosyal medyada yayınlamıştır.

Esenyurt belediyesi açıklama yapmak zorundadır. Diğer yandan; partimiz halka açıktır, dileyen giriyor çayını içiyor, sohbetini ediyor. Yaratılan algı boşunadır. Resimler, posterler, pankartları sadece binalarımızda değil, basın açıklamalarında da kullanıyoruz"

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