29 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan Çengelköy'de önce esnafla sohbet etti sonra balık aldı

Son dakika haberine göre İran Dışişleri Bakanı ile görüşmek için 'ne hareket eden Başkan , 'de ilerlerken makam aracından el sallayarak vatandaşları selamladı. Daha sonra bir balıkçının önünde makam aracını durdurarak esnaf ile bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, balıkçıdan balığı aldı. O anları anlatan balıkçı, "Büyük balığı sordu, 'Adı ne?' dedi. Lagos dedik. Yanında bir misafiri vardı herhalde. Hoşuna gitti, verdik" dedi.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Başkan , 'de bir balıkçıdan alışveriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra İran Dışişleri Bakanı ile görüşmek için 'ne hareket etti.



Erdoğan, Çengelköy'de ilerlerken makam aracından el sallayarak vatandaşları selamladı. Başkan Erdoğan, daha sonra bir balıkçının önünde makam aracını durdurarak esnaf ile bir süre sohbet etti.

Erdoğan, balıkçıdan balığı da aldı. Başkan Erdoğan ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

"BÜYÜK BALIĞI SORDU, 'ADI NE?' DEDİ"
Başkan Erdoğan'ın 10 kilo 300 gram ağırlığında bir lagos satın aldığını ifade eden balıkçı Yusuf Terletme, "Her zaman buradan geçiyor zaten, geçtiği zaman da balıklarımıza bakıyordu. Geçerken sağ olsun kornaya basar, selamını verir. Eksik etmez." dedi.



Terletme, "Müşterimiz zaten. Devamlı balık veririz. Lagos balığı verdik. Ege balığı, güzel bir balıktır. Beyaz eti vardır. Büyük balığı sordu, 'Adı ne?' dedi. Lagos dedik. Yanında bir misafiri vardı herhalde. Hoşuna gitti, verdik" diye konuştu.

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