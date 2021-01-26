HDP ARTIK PKK İLE BÜTÜNLEŞMİŞ

Kamuoyunda da HDP'nin kapatılması gerektiğini düşünen insanların var olduğunu söyleyen Yaşar Yıldırım, HDP'yi tek bir bağımsız parti olarak değil PKK ile bütünleşmiş olarak düşünmek gerektiğini ifade etti.