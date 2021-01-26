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Haberler Özel Haber Haberleri CHP, HDP ve İYİ Parti teröristlere moral vererek PKK'yı Türkiye'de meşrulaştırmaya çalışıyor! MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber'e konuştu

CHP, HDP ve İYİ Parti teröristlere moral vererek PKK'yı Türkiye'de meşrulaştırmaya çalışıyor! MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber'e konuştu

ekranlarında yayınlanan programına katılan Genel Başkan Yardımcısı 'nin kapatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teröristlere HDP, ve 'nin moral verdiğini belirten Yıldırım, 3 partinin de 'de terör örgütü 'yı meşru hale getirme amacı taşıdığını ifade etti. HDP'nin kapatılıp yerine yeni parti kurulması durumunda da bu yeni oluşumun oy oranında düşme olacağını kaydeden Yıldırım, HDP'nin aldığı maddi parti desteğine de değindi. İşte detaylar...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Genel Başkan Yardımcısı ekranlarında katıldığı programında 'nin kapatılması sürecine değinirken, ve 'nin dağdaki teröristlere moral verdiğini ifade etti.

HDP ARTIK PKK İLE BÜTÜNLEŞMİŞ

Kamuoyunda da HDP'nin kapatılması gerektiğini düşünen insanların var olduğunu söyleyen Yaşar Yıldırım, HDP'yi tek bir bağımsız parti olarak değil ile bütünleşmiş olarak düşünmek gerektiğini ifade etti.

PKK'YA YÖNELİK MÜCADELEDE KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİ VAR

1978 yılında 'ın Fis köyünde PKK'nın kurulduğunu hatırlatan Yıldırım, örgütün içinde kendilerine bir sınır çizdiğini ifade etti. Ayrıca PKK'nın bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Yıldırım, son yıllarda PKK'ya karşı verilen mücadelede bir konsept değişikliği olduğunun altını çizdi.

ORDUMUZ ARTIK AV DEĞİL AVCI!

"Ordumuz artık av değil avcı olmuştur" diyen Yıldırım sayısının da 300'e kadar düştüğünü ifade etti.

HDP CHP VE İYİ PARTİ TERÖRİSTLERE MORAL VERİYOR

Bu noktada teröristlere HDP, CHP ve İYİ Parti'nin de terör örgütü PKK'ya moral verdiğini belirten Yıldırım, HDP'nin kapatılmasına da değindi.

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HDP BİR TERÖR PARTİSİDİR

HDP'nin kapatılması durumunda yerine yeni bir parti kurulacağını ifade eden Yıldırım, bu partinin bir terör partisi olduğunu göstermek gerektiğini belirtti.

DESTEK YARI YARIYA DÜŞECEK! CHP VE İYİ PARTİ PKK'YI MEŞRULAŞTIRIYOR

HDP'ye olan 6 milyon kişilik desteğin yeni partiyle birlikte 3 milyona düşeceğini söyleyen MHP'li Yıldırım, CHP ve İYİ Parti'nin FETÖ ile birlikte PKK'yı meşru hale getirmek istediğini belirtti.

40 MİLYON LİRA DAĞDAKİ TERÖRİSTE GİDİYOR

Suçu örtmenin hiçbir anlamı olmadığını söyleyen Yıldırım, HDP'ye verilen 55 milyon liralik paranın 40 milyonunun dağdaki teröristlere gittiğini ifade etti.

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