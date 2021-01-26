CHP, HDP ve İYİ Parti teröristlere moral vererek PKK'yı Türkiye'de meşrulaştırmaya çalışıyor! MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber'e konuştu
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım HDP'nin kapatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teröristlere HDP, CHP ve İYİ Parti'nin moral verdiğini belirten Yıldırım, 3 partinin de Türkiye'de terör örgütü PKK'yı meşru hale getirme amacı taşıdığını ifade etti. HDP'nin kapatılıp yerine yeni parti kurulması durumunda da bu yeni oluşumun oy oranında düşme olacağını kaydeden Yıldırım, HDP'nin aldığı maddi parti desteğine de değindi. İşte detaylar...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber ekranlarında katıldığı Memleket Meselesi programında HDP'nin kapatılması sürecine değinirken, CHP ve İYİ Parti'nin dağdaki teröristlere moral verdiğini ifade etti.
HDP ARTIK PKK İLE BÜTÜNLEŞMİŞ
Kamuoyunda da HDP'nin kapatılması gerektiğini düşünen insanların var olduğunu söyleyen Yaşar Yıldırım, HDP'yi tek bir bağımsız parti olarak değil PKK ile bütünleşmiş olarak düşünmek gerektiğini ifade etti.
PKK'YA YÖNELİK MÜCADELEDE KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİ VAR
1978 yılında Diyarbakır'ın Fis köyünde PKK'nın kurulduğunu hatırlatan Yıldırım, örgütün Türkiye içinde kendilerine bir sınır çizdiğini ifade etti. Ayrıca PKK'nın bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Yıldırım, son yıllarda PKK'ya karşı verilen mücadelede bir konsept değişikliği olduğunun altını çizdi.
ORDUMUZ ARTIK AV DEĞİL AVCI!
"Ordumuz artık av değil avcı olmuştur" diyen Yıldırım terörist sayısının da 300'e kadar düştüğünü ifade etti.
HDP CHP VE İYİ PARTİ TERÖRİSTLERE MORAL VERİYOR
Bu noktada teröristlere HDP, CHP ve İYİ Parti'nin de terör örgütü PKK'ya moral verdiğini belirten Yıldırım, HDP'nin kapatılmasına da değindi.
HDP BİR TERÖR PARTİSİDİR
HDP'nin kapatılması durumunda yerine yeni bir parti kurulacağını ifade eden Yıldırım, bu partinin bir terör partisi olduğunu göstermek gerektiğini belirtti.
DESTEK YARI YARIYA DÜŞECEK! CHP VE İYİ PARTİ PKK'YI MEŞRULAŞTIRIYOR
HDP'ye olan 6 milyon kişilik desteğin yeni partiyle birlikte 3 milyona düşeceğini söyleyen MHP'li Yıldırım, CHP ve İYİ Parti'nin FETÖ ile birlikte PKK'yı meşru hale getirmek istediğini belirtti.
40 MİLYON LİRA DAĞDAKİ TERÖRİSTE GİDİYOR
Suçu örtmenin hiçbir anlamı olmadığını söyleyen Yıldırım, HDP'ye verilen 55 milyon liralik paranın 40 milyonunun dağdaki teröristlere gittiğini ifade etti.