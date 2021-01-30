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CHP'li Ateş, Mengü ve Karaman'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler

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Giriş: 30.01.2021 13:32
Güncelleme:30.01.2021 13:39
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şahin Mengü, akademisyen Suay Karaman, ortak açıklama yaparak CHP yönetimini eleştirdi. Açıklamada, "İlkelerinden koparılan CHP, Türkiye için de kayıplara neden olmuştur. Siyasi arenada etkisizleşen yeni yönetimin bürokratları hedef almasının, parti ve siyaset kültürümüzde yeri yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’ne kast eden FETÖ terör örgütüne övgü dizenlerin, bağlantılı iddiasıyla yargılananların yönetim ve danışman kadrolarında, parlamentoda kendilerine yer bulmaları hiçbir koşul altında kabul edilemez" denildi.
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