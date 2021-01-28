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Son dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki casus avı! Yusuf Hakan Özbilgin’in kasaları açıldı

Son dakika haberine göre Savunma sanayisindeki projeleri yabancı firmalarla paylaştığı iddiasıyla tutuklanan eski Proje Müdürü ’in bankalarda kiralık kasaları bulundu. Özbilgin kasalardan çıkan 1 milyon Euro ve 500 bin doları, “Borsadan ve Bitcoin’den kazandım” diyerek savundu. Özbilgin evinde çıkan 1.5 milyon Euro için de “Arkadaşım unuttu, sonra alacaktı” demişti.

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Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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MİT ve 'in ortak operasyonuyla 'nda (SSB) "köstebek" ortaya çıkarılmıştı. SSB'ye ait proje bilgilerini sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Proje Müdürü , "göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçundan tutuklandı. Evinde yapılan aramada bavul içinde bulunan 1.5 milyon Euro'yu, "Parayı arkadaşım arabamda unuttu. Ben de evimde saklıyordum" diyerek açıklayan Özbilgin'in bankada özel kiralık kasaları olduğu da belirlendi. Organize polisi, Savcısının gözetiminde bankadaki özel kasaları açtı.

BITCOIN'DEN KAZANDIM
Özbilgin'e ait bankadaki kiralık kasalardan 1 milyon Euro ve 500 bin dolar (yaklaşık 13 milyon lira) çıktı. Özbilgin, banka kasalarında çıkan paraları sanal para birimi "bitcoin" ile açıkladı.

Özbilgin ifadesinde, "2017-2018 yıllarında dolar bazında bankaya yatan paralar, borsada ve bitcoinden kazandığım paralara ilişkin gelirimdir. Paraların bir kısmı ise annemin vermiş olduğu paralardır. Annemin bu paraları, Hasanbeyli'de dedemden kalan ve satılan dükkanların satışı sonrasında verdiği paralardır. 2019 yılı içerisindeki 178 bin 400 ve 200 bin liralık nakit paralar yine borsa, bitcoin ve maaş tasarruflarımdır" dedi.

6 KİŞİ DAHA ŞÜPHELİ
Şüphelilerin ifadesi, kayıtları ve telefon görüşmelerinin analizinin ardından soruşturma derinleştirildi. Hürriyet'in haberine göre, şüphelilerle telefon görüşmeleri yapan ve zarflar içinde rüşvet parası aldıkları belirlenen 3'ü Savunma Sanayii Başkanlığı'nda uzman 6 kişinin daha şüpheli olarak ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

İKİNCİ DALGADA ÜÇÜ ASKER DÖRT GÖZALTI
'da, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak' suçundan ikisi emekli albay, biri muvazzaf astsubay 3 asker ile bir sivil gözaltına alındı. Soruşturmanın tek sivil şüphelisinin, Savunma Sanayii Başkanlığı projelerini yabancı firma yetkililerine aktardıkları gerekçesiyle 12 Ocak'ta da gözaltına alınan 6 kişiden biri olan E.Ö. olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, 'devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıklamak'la suçlanıyor. Şüphelilerin, Savunma Sanayii Başkanlığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen helikopter, gemi ve silah sistemleri bilgilerini sızdırdıkları iddia edildi. Gözaltına alınan iki emekli albayın, soruşturmadan kısa süre önce emekliye ayrıldıkları kaydedildi.

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