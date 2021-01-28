Son dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki casus avı! Yusuf Hakan Özbilgin’in kasaları açıldı

6 KİŞİ DAHA ŞÜPHELİ

Şüphelilerin ifadesi, HTS kayıtları ve telefon görüşmelerinin analizinin ardından soruşturma derinleştirildi. Hürriyet'in haberine göre, şüphelilerle telefon görüşmeleri yapan ve zarflar içinde rüşvet parası aldıkları belirlenen 3'ü Savunma Sanayii Başkanlığı'nda uzman 6 kişinin daha şüpheli olarak ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

İKİNCİ DALGADA ÜÇÜ ASKER DÖRT GÖZALTI

Ankara'da, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak' suçundan ikisi emekli albay, biri muvazzaf astsubay 3 asker ile bir sivil gözaltına alındı. Soruşturmanın tek sivil şüphelisinin, Savunma Sanayii Başkanlığı projelerini yabancı firma yetkililerine aktardıkları gerekçesiyle 12 Ocak'ta da gözaltına alınan 6 kişiden biri olan E.Ö. olduğu öğrenildi.