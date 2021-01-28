AÖF final sınavı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavı 16-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlarını merak eden öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF final sınavı sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-2021 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki sınavların sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından iki hafta içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, final sınavı sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde belli olması bekleniyor.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, AÖF bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz karar verilmedi. AÖF'ün en son yayımladığı akademik takvimde yer alan bilgiye göre, bahar dönemi takvimi şu şekilde: