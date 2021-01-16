16 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki casusluk operasyonunda flaş gelişme! Eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı

Son dakika: Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki casusluk operasyonunda flaş gelişme! Eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı

Son dakika haberine göre ’ndaki ihalelerle ilgili teknik bilgi sızdırdığı tespit edilerek ve ’nın düzenlediği operasyonla çökertilen casusluk ve rüşvet şebekesine ilişkin, evinde yapılan aramada 5 Milyon Euro ele geçirilen eski Proje Müdürü tutuklandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki casusluk operasyonunda flaş gelişme! Eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı

'ndaki ihalelerle ilgili teknik bilgi sızdırdığı tespit edilerek ve 'nın düzenlediği operasyonla çökertilen casusluk ve rüşvet şebekesine ilişkin, evinde yapılan aramada 5 Milyon Euro ele geçirilen eski Proje Müdürü tutuklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 2018'de İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin, aralarında yabancı firma temsilciliği de yapan şirket temsilcilerine ihalelerle ilgili teknik bilgileri sızdırdı. Bu yöntemle belirlenen kriterleri öğrenen şirketler, ihalelerde fiyatları kırarak haksız kazanç sağladı. İhale bilgilerini sızdırarak vurgun yaptığı belirlenen Özbilgin ile birlikte yabancı firma temsilciliği yapan şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi Ankara Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

EVİNDE 5 MİLYON EURO BULUNDU
eski Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in ihalelerle ilgili yabancı firma temsilciliği de yapan şirketlere gerekli bilgileri sızdırdığı, bu kapsamda ihaleye giren firmaların rakamları kırarak haksız kazanç sağladığı, Özbilgin ve diğer şüphelilerin bu yöntemle rüşvet çarkı oluşturdukları tespit edildi. Özbilgin'in evinde yapılan aramada 5 Milyon Euro nakit para bulundu. Gözaltına alınan diğer 5 kişinin evlerinde de yüklü miktarda döviz ele geçirildiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

ESKİ MÜDÜR TUTUKLANDI
Yakalanarak gözaltına alınan eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin, bilgileri sızdıran firma sahibi , firma çalışanı ve müşavirlik firması sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Özbilgin, tutuklanarak ceza evine gönderildi. Akın, Özlük ve Durmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken haklarında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin göz bebeğinde casus avı! Evinden çıkanlar şoke etti TÜRKİYE’NİN GÖZ BEBEĞİNDE CASUS AVI! EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
Son dakika: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Bilgi sızdıran 6 casus yakalandı SON DAKİKA: MİT VE EMNİYET'TEN ORTAK OPERASYON: BİLGİ SIZDIRAN 6 CASUS YAKALANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA