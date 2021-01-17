Casus Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı! Sırları WhatsApp üzerinden mi gönderdi?

En üst düzey yetkililer, WhatsApp'ın 'milli güvenlik sorunu' olduğunu belirtti. Ardından casuslar deşifre edildi. Savunma ihalesi bilgilerini çalan çete çökertildi. Devlet sırlarının Whatsapp'la mı gittiği araştırılıyor.

Eski bürokrat Yusuf Hakan Özbilgin, nakit 4.5 milyon euro ile yakalandı.









Yusuf Hakan Özbilgin, casusluktan tutuklandı. Evinden ve banka kasasından servet çıktı.



Türkiye, yerli ve milli savunmaya önem verdi. İHA ve SİHA'ların yanı sıra Türk mühendislerin ürettiği silah ve tanklarımız, dünyanın ilgisini çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, göz bebeği projeler hakkında yabancı firmalara bilgi sızdırıldığını tespit etti. Anında operasyon düzenlendi.



Savunma Sanayii Başkanlığı'nda görevli eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ile 6 şüpheli ele geçirildi. Casusluk yaptığı belirlenen Özbilgin, cezaevine gönderildi.







Evinden 1.5 milyon euro, bankadaki kasasından ise 3 milyon euro para çıktığı belirtildi.