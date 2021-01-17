17 Ocak 2021, Pazar
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Casus Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı! Sırları WhatsApp üzerinden mi gönderdi?

Savunma Sanayii’nin sırlarını para karşılığı yabancılara sızdırdığı ortaya çıkan tutuklandı. Evinde 5 milyon euro ele geçirilen Özbilgin’in kiraladığı banka kasasından ise 3 milyon euro para çıktığı belirtildi. Öte yandan Özbilgin'in devlet sırlarını Whatsapp üzerinden mi gittiği araştırılıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Casus Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı! Sırları WhatsApp üzerinden mi gönderdi?

En üst düzey yetkililer, WhatsApp'ın 'milli güvenlik sorunu' olduğunu belirtti. Ardından casuslar deşifre edildi. Savunma ihalesi bilgilerini çalan çete çökertildi. Devlet sırlarının Whatsapp'la mı gittiği araştırılıyor.

Casus Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı! Kiralık kasasından 3 milyon euro çıktı CASUS YUSUF HAKAN ÖZBİLGİN TUTUKLANDI! KİRALIK KASASINDAN 3 MİLYON EURO ÇIKTI

Eski bürokrat Yusuf Hakan Özbilgin, nakit 4.5 milyon euro ile yakalandı.




Yusuf Hakan Özbilgin, casusluktan tutuklandı. Evinden ve banka kasasından servet çıktı.

Türkiye, yerli ve milli savunmaya önem verdi. İHA ve SİHA'ların yanı sıra Türk mühendislerin ürettiği silah ve tanklarımız, dünyanın ilgisini çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, göz bebeği projeler hakkında yabancı firmalara bilgi sızdırıldığını tespit etti. Anında operasyon düzenlendi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nda görevli eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ile 6 şüpheli ele geçirildi. Casusluk yaptığı belirlenen Özbilgin, cezaevine gönderildi.



Evinden 1.5 milyon euro, bankadaki kasasından ise 3 milyon euro para çıktığı belirtildi.

Son dakika: MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Bilgi sızdıran 6 casus yakalandı SON DAKİKA: MİT VE EMNİYET'TEN ORTAK OPERASYON: BİLGİ SIZDIRAN 6 CASUS YAKALANDI
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