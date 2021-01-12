Son dakika: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Bilgi sızdıran 6 casus yakalandı

Savunma Sanayii sektöründe yasa dışı işlere bulaşanlar MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayii sektöründe yasa dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürütülen operasyonda SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

YABANCI ŞİRKETLERE BİLGİ SIZDIRIYORLARDI

Gözaltına alınan SSB görevlilerinin ihale bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren yabancı firma yetkililerine aktardıkları tespit edildi.



ÇOK SAYIDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi.