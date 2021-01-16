Benim çalıştığım dairede atama, özlük, eğitimlerle ilgili konular yer alıyor. Proje yönetimi, ihale gibi alanlara ilgili proje daireleri bakıyor. Emre Alp benden firma tanıtım broşürünü söylediği bir isme tanıtır mısın diye sordu. Tapelerde geçen zarfın içinde firma broşürleri vardı. Ayrıca kendisinden bin 500 TL borç istemiştim. Firma broşürü içerisinde ilgili ürünün fiyatları da var. Roket bütün olarak fiyat verilmiş. Kırılması gerekiyordu, ben de broşürdeki fiyatın bütün olarak değil de alt kademelerinin de görülerek değerlendirilmesi gerektiğini belirttim" diye konuştu.

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